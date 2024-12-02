Берлин сделал предупреждение Пекину: какая помощь Путину приведет к непоправимому

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, во время визита в Китай, предупредила Пекин о последствиях в случае поддержки Российской Федерации (РФ) дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".

Китай и Германия. Фото: из открытых источников

Выступая с речью в Пекине, министр отметила, что предоставление Китаем беспилотников российским вооруженным силам станет "новым измерением" конфликта. Это замечание прозвучало после ее встречи с китайским министром иностранных дел Ван И.

Бербок также призвала Китай к активному участию в завершении войны, подчеркнув важность справедливого мирного процесса. Она подчеркнула, что Германия и Китай имеют разные взгляды на ситуацию, но совместными усилиями можно достичь мира.

Отметим, ранее Анналена Бербок заявила, что мирный процесс в Украине – одна из целей ее визита в Китай.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", — сказала Бербок в Пекине.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, который 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Об этом сообщает "n-tv".

Олаф Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе".

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", — заявил канцлер.



