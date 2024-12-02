logo

BTC/USD

95075.22

ETH/USD

3586.51

LTC/USD

117.38

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Берлин сделал предупреждение Пекину: какая помощь Путину приведет к непоправимому
commentss НОВОСТИ Все новости

Берлин сделал предупреждение Пекину: какая помощь Путину приведет к непоправимому

Глава МИД Германии Бербок предупредила Китай о последствиях в случае поставок России дронов

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок, во время визита в Китай, предупредила Пекин о последствиях в случае поддержки Российской Федерации (РФ) дронами. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesschau".

Берлин сделал предупреждение Пекину: какая помощь Путину приведет к непоправимому

Китай и Германия. Фото: из открытых источников

Выступая с речью в Пекине, министр отметила, что предоставление Китаем беспилотников российским вооруженным силам станет "новым измерением" конфликта. Это замечание прозвучало после ее встречи с китайским министром иностранных дел Ван И.

Бербок также призвала Китай к активному участию в завершении войны, подчеркнув важность справедливого мирного процесса. Она подчеркнула, что Германия и Китай имеют разные взгляды на ситуацию, но совместными усилиями можно достичь мира.

Отметим, ранее Анналена Бербок заявила, что мирный процесс в Украине – одна из целей ее визита в Китай.

"Для защиты нашей собственной немецкой и европейской безопасности сейчас важно поддерживать Украину, и не менее важно вместе вступить в мирный процесс в мире, поэтому я здесь в Китае сегодня", — сказала Бербок в Пекине.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Олаф Шольц, который 2 декабря прибыл с визитом в Киев, заявил, что объявит о новых поставках оружия для Украины на сумму 650 млн евро. Об этом сообщает "n-tv".

Олаф Шольц отметил, что своим визитом хочет выразить свою солидарность и дать понять, что Германия останется "сильнейшим сторонником Украины в Европе". 

"Уже более 1000 дней Украина героически защищается от беспощадной российской агрессии", — заявил канцлер. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости