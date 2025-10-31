logo

Берлин со срочным призывом обратился к США и России
commentss НОВОСТИ Все новости

Берлин со срочным призывом обратился к США и России

Германия против того, чтобы США и Россия восстанавливали ядерные испытания

31 октября 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал как Соединенные Штаты Америки, так и Россию не проводить новых ядерных испытаний.

Берлин со срочным призывом обратился к США и России

Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Во время визита в Сирию в четверг Вадефуля попросили прокомментировать инициативу Трампа по немедленному запуску программы испытания ядерного оружия. По словам министра, Берлин пока не до конца понял, что именно имел в виду президент США.

"То, что объявил президент Трамп, является, вероятно, реакцией на то, что Россия в прошлом использовала системы с ядерным двигателем", — отметил глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Глава МИД добавил, что правительство Германии еще предстоит обсудить этот вопрос с администрацией США.

"Важно, чтобы все пять государств, обладающих ядерным оружием, продолжали соблюдать мораторий на испытания. Я призываю: мораторий должен быть сохранен", — акцентировал Вадефуль.

Отдельно министр упомянул и Северную Корею, назвав ее "единственным государством, проводившим ядерные испытания в XXI веке".

Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.

В ходе общения с представителями СМИ у Трампа поинтересовались, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином. В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США — нет. 

"Я не связан с другими странами, но, знаете, они все проводят ядерные испытания. У нас ядерного оружия больше, чем у кого-либо. Мы не проводим испытаний. Мы остановили их много лет назад. Но раз другие проводят, думаю, нам тоже стоит", — сказал Дональд Трамп.




Источник: https://www.dpa-afx.de/
