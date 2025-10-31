Берлин со срочным призывом обратился к США и России

Рубрики
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал как Соединенные Штаты Америки, так и Россию не проводить новых ядерных испытаний.
Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников
Во время визита в Сирию в четверг Вадефуля попросили прокомментировать инициативу Трампа по немедленному запуску программы испытания ядерного оружия. По словам министра, Берлин пока не до конца понял, что именно имел в виду президент США.
Глава МИД добавил, что правительство Германии еще предстоит обсудить этот вопрос с администрацией США.
Отдельно министр упомянул и Северную Корею, назвав ее "единственным государством, проводившим ядерные испытания в XXI веке".
Стоит отметить, ранее президент США Дональд Трамп объяснил, почему он поручил Пентагону начать проводить испытания ядерного оружия Соединенных Штатов Америки.
В ходе общения с представителями СМИ у Трампа поинтересовались, почему он написал соответствующий пост, и что побудило его сделать это прям перед встречей с лидером Китая Си Цзиньпином. В ответ он сказал, что решение связано с тем, что другие страны проводят испытания ядерного оружия, а США — нет.