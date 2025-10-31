Берлін із терміновим закликом звернувся до США та Росії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав як Сполучені Штати Америки, так і Росію не проводити нових ядерних випробувань.

Йоганн Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Під час візиту до Сирії у четвер Вадефуля попросили прокоментувати ініціативу Трампа щодо негайного запуску програми випробування ядерної зброї. За словами міністра, Берлін поки не до кінця зрозумів, що саме мав на увазі президент США.

"Те, що оголосив президент Трамп, є, ймовірно, реакцією на те, що Росія в минулому використовувала системи з ядерним двигуном", — зазначив голова німецького зовнішньополітичного відомства.

Глава МЗС додав, що уряд Німеччини ще має обговорити це питання з адміністрацією США.

"Важливо, щоб усі п'ять держав, які мають ядерну зброю, продовжували дотримуватися мораторію на випробування. Я закликаю: мораторій має бути збережений", — наголосив Вадефуль.

Окремо міністр згадав і Північну Корею, назвавши її "єдиною державою, яка проводила ядерні випробування у XXI столітті".

Варто зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп пояснив, чому він доручив Пентагону почати проводити випробування ядерної зброї Сполучених Штатів Америки.

Під час спілкування з представниками ЗМІ у Трампа поцікавилися, чому він написав відповідну посаду, і що спонукало його зробити це прямо перед зустріччю з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. У відповідь він сказав, що рішення пов'язане з тим, що інші країни проводять випробування ядерної зброї, а США немає.

"Я не пов'язаний з іншими країнами, але, знаєте, вони всі проводять ядерні випробування. У нас ядерної зброї більше, ніж у будь-кого. Ми не проводимо випробувань. Ми зупинили їх багато років тому. Але якщо інші проводять, думаю, нам теж варто", — сказав Дональд Трамп.



