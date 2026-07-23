Берлин требует объяснений от Киева: что внезапно взволновало Германию

Германия намерена получить официальные разъяснения относительно последних кадровых изменений в руководстве Вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль, подчеркнув, что Берлин внимательно следит за происходящими реформами в украинском секторе безопасности.

Германия. Фото: из открытых источников

Во время пресс-конференции в столице Нигерии Абудже глава немецкой дипломатии сообщил, что в ближайшее время планирует провести переговоры с исполняющим обязанности министра иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

По словам Вадефуля, разговор будет касаться не только общей ситуации с безопасностью, но и решений президента Владимира Зеленского относительно кадровых изменений в высшем военном руководстве страны.

Министр подчеркнул, что Германия остается одним из ключевых союзников Украины и продолжит оказывать Киеву политическую, финансовую и экономическую поддержку. Именно поэтому немецкая сторона заинтересована понимать причины и цели столь важных кадровых решений.

Вместе с тем глава МИД Германии дал понять, что не рассматривает изменения как повод для пересмотра поддержки Украины. По его словам, он убежден, что партнеры смогут понять мотивы украинского руководства, а курс на проведение реформ будет сохранен.

Заявление прозвучало на фоне повышенного внимания международных союзников к изменениям в украинской системе обороны. В европейских столицах ожидают, что Киев подробно объяснит логику кадровых перестановок и дальнейшие планы по реформированию сектора безопасности.

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