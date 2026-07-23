logo_ukra

BTC/USD

65745

ETH/USD

1923.69

USD/UAH

44.77

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Берлін вимагає пояснень від Києва: що раптово схвилювало Німеччину
commentss НОВИНИ Всі новини

Берлін вимагає пояснень від Києва: що раптово схвилювало Німеччину

Глава МЗС ФРН має намір особисто обговорити з українською стороною перестановки у військовому керівництві, які викликали широкий міжнародний інтерес

23 липня 2026, 07:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Німеччина має намір отримати офіційні роз'яснення щодо останніх кадрових змін у керівництві Збройних Сил України. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль, наголосивши, що Берлін уважно стежить за реформами, що відбуваються в українському секторі безпеки.

Берлін вимагає пояснень від Києва: що раптово схвилювало Німеччину

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Під час прес-конференції у столиці Нігерії Абуджі глава німецької дипломатії повідомив, що найближчим часом планує провести переговори з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігом.

За словами Вадефуля, розмова стосуватиметься не лише спільної ситуації з безпекою, а й рішень президента Володимира Зеленського щодо кадрових змін у найвищому військовому керівництві країни.

Міністр наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових союзників України і продовжить надавати Києву політичну, фінансову та економічну підтримку. Саме тому німецька сторона зацікавлена розуміти причини та цілі таких важливих кадрових рішень.

Водночас, глава МЗС Німеччини дав зрозуміти, що не розглядає зміни як привід для перегляду підтримки України. За його словами, він переконаний, що партнери матимуть змогу зрозуміти мотиви українського керівництва, а курс на проведення реформ буде збережено.

Заява прозвучала на тлі підвищеної уваги міжнародних союзників до змін в українській системі оборони. У європейських столицях очікують, що Київ докладно пояснить логіку кадрових перестановок та подальші плани щодо реформування сектору безпеки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа готує новий удар: Британія та Німеччина запускають ракетний проект проти Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://web.de/magazine/politik/russland-krieg-ukraine/selenskyjs-auftrag-militaerchef-42530754
Теги:

Новини

Всі новини