Берлін вимагає пояснень від Києва: що раптово схвилювало Німеччину

Німеччина має намір отримати офіційні роз'яснення щодо останніх кадрових змін у керівництві Збройних Сил України. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль, наголосивши, що Берлін уважно стежить за реформами, що відбуваються в українському секторі безпеки.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Під час прес-конференції у столиці Нігерії Абуджі глава німецької дипломатії повідомив, що найближчим часом планує провести переговори з виконувачем обов'язків міністра закордонних справ України Андрієм Сибігом.

За словами Вадефуля, розмова стосуватиметься не лише спільної ситуації з безпекою, а й рішень президента Володимира Зеленського щодо кадрових змін у найвищому військовому керівництві країни.

Міністр наголосив, що Німеччина залишається одним із ключових союзників України і продовжить надавати Києву політичну, фінансову та економічну підтримку. Саме тому німецька сторона зацікавлена розуміти причини та цілі таких важливих кадрових рішень.

Водночас, глава МЗС Німеччини дав зрозуміти, що не розглядає зміни як привід для перегляду підтримки України. За його словами, він переконаний, що партнери матимуть змогу зрозуміти мотиви українського керівництва, а курс на проведення реформ буде збережено.

Заява прозвучала на тлі підвищеної уваги міжнародних союзників до змін в українській системі оборони. У європейських столицях очікують, що Київ докладно пояснить логіку кадрових перестановок та подальші плани щодо реформування сектору безпеки.

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