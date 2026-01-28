Берлин усиливает «воздушный щит»: какое важное вооружение получит Украина

Германия в ближайшее время передаст Украине новые системы противовоздушной обороны IRIS-T в дополнение к девяти комплексам, уже находящимся на вооружении Сил обороны. Об этом сообщил новоназначенный посол ФРГ в Украине Гайко Томс, отметив критическую важность усиления украинского ПВО.

IRIS-T. Фото: из открытых источников

По словам дипломата, Берлин осознает сложность ситуации безопасности и продолжает наращивать поддержку.

"Мы уже передали, насколько мне известно, девять систем IRIS-T, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых комплексов", — отметил Томс.

Он подчеркнул, что именно Германия является крупнейшим партнером Украины в сфере предоставления средств противовоздушной обороны.

В то же время, посол признал, что даже при таких объемах помощи потребности Украины остаются значительными. По его словам, российские атаки требуют постоянного усиления защиты неба, а имеющихся ресурсов все еще недостаточно для полного перекрытия угроз.

Гайко Томс также напомнил, что в конце 2025 г. Германия передала Украине еще два зенитно-ракетных комплекса Patriot и продолжает регулярные поставки боеприпасов в системы ПВО. Кроме военной помощи Берлин поддерживает Украину и в восстановлении и защите энергетической инфраструктуры.

Я живу здесь и хорошо понимаю реалии. Мы знаем, что этого недостаточно, но делаем все возможное и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину", — подытожил немецкий дипломат.

