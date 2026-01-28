logo_ukra

Берлін посилює «повітряний щит»: яке важливе озброєння отримає Україна
Берлін посилює «повітряний щит»: яке важливе озброєння отримає Україна

Попри вже надані комплекси Patriot та IRIS-T, Німеччина продовжує нарощувати допомогу Україні

28 січня 2026, 15:04
Автор:
Кравцев Сергей

Німеччина найближчим часом передасть Україні нові системи протиповітряної оборони IRIS-T на додачу до дев’яти комплексів, які вже перебувають на озброєнні Сил оборони. Про це повідомив новопризначений посол ФРН в Україні Гайко Томс, наголосивши на критичній важливості посилення української ППО.

Берлін посилює «повітряний щит»: яке важливе озброєння отримає Україна

IRIS-T. Фото: з відкритих джерел

За словами дипломата, Берлін усвідомлює складність безпекової ситуації та продовжує нарощувати підтримку. 

"Ми вже передали, наскільки мені відомо, дев’ять систем IRIS-T, і найближчим часом очікується постачання ще нових комплексів", — зазначив Томс. 

Він підкреслив, що саме Німеччина наразі є найбільшим партнером України у сфері надання засобів протиповітряної оборони.

Водночас посол визнав, що навіть за таких обсягів допомоги потреби України залишаються значними. За його словами, російські атаки вимагають постійного посилення захисту неба, а наявних ресурсів усе ще недостатньо для повного перекриття загроз.

Гайко Томс також нагадав, що наприкінці 2025 року Німеччина передала Україні ще два зенітно-ракетні комплекси Patriot і продовжує регулярні постачання боєприпасів до систем ППО. Окрім військової допомоги, Берлін підтримує Україну й у відновленні та захисті енергетичної інфраструктури.

"Я живу тут і добре розумію реалії. Ми знаємо, що цього недостатньо, але робимо все можливе та докладаємо максимум зусиль, щоб підтримати Україну", — підсумував німецький дипломат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у 2027 році німецькі збройні сили планують отримати унікальну багаторазову гіперзвукову аерокосмічну систему HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle). Як повідомляє портал Defense Express, апарат розміром із винищувач призначений для оборонних досліджень та стане справжнім проривом у технологіях виведення вантажів на орбіту.




