Німеччина готує озброєння майбутнього вже у 2027 році: чому у Кремлі панікують

У 2027 році німецькі збройні сили планують отримати унікальну багаторазову гіперзвукову аерокосмічну систему HYTEV (Hypersonic Test and Experimentation Vehicle). Як повідомляє портал Defense Express, апарат розміром із винищувач призначений для оборонних досліджень та стане справжнім проривом у технологіях виведення вантажів на орбіту.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Розробкою займається бременський стартап Polaris Raumflugzeuge, який у лютому підписав контракт на створення прототипу. HYTEV складається з двох ступенів: перший – носій з двома турбовентиляторними двигунами та клиноповітряним (Aerospike) реактивним двигуном, другий – ракетоплан з рідинним ракетним двигуном. Перший ступінь злітає як звичайний літак, розганяється до швидкостей понад 5 махів і піднімається у верхні шари атмосфери. Там вона запускає другий щабель, здатний вивести до 1000 кг корисного навантаження на орбіту. Обидва компоненти безпілотні та багаторазові.

Спочатку планувалося, що система з'явиться у 2028 році, але термін змістився на кінець 2027-го. Аналітики називають це незвичайним прискоренням проекту. На їхню думку, HYTEV стане для Німеччини революційним інструментом, що дозволяє доставляти вантажі на орбіту непередбачуваними траєкторіями.

У Defense Express зазначають, що концепція нагадує радянський "Буран" та американський Space Shuttle, який у 1970-х помилково сприймали як орбітальний бомбардувальник. На відміну від своїх попередників, HYTEV не вимагає космодрому: апарат злітає зі звичайної злітно-посадкової смуги, роблячи його більш скритним та оперативним.

