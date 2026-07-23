Берлин жестко ответил Кремлю: что в Германии назвали очередным российским фейком

Правительство Германии резко отреагировало на заявления Службы внешней разведки России о якобы подготовке Берлина к созданию собственного ядерного оружия. В немецком кабинете министров назвали подобные утверждения частью российской пропаганды и подчеркнули, что они не имеют ничего общего с реальностью.

Германия. Фото: из открытых источников

Как сообщает BR24, ранее российская разведка заявила, что, по оценкам неких "военных экспертов НАТО", Германия якобы способна за несколько месяцев получить необходимый расщепляющийся материал, а затем менее чем за год создать работоспособное ядерное взрывное устройство.

Официальный представитель правительства ФРГ категорически отверг эти обвинения. По его словам, подобные заявления являются очередным элементом информационной кампании Москвы, направленной на манипулирование общественным мнением и создание атмосферы страха.

В Берлине подчеркнули, что именно Россия в последние годы регулярно прибегает к безответственной ядерной риторике, а теперь пытается использовать тему ядерной безопасности для распространения дезинформации. Власти Германии считают, что подобные заявления преследуют сразу несколько целей.

В частности, Кремль, по мнению немецкого правительства, стремится посеять недоверие между союзниками по НАТО и Европейскому союзу, а также дискредитировать Германию как одного из ключевых партнеров Украины. Кроме того, не исключается, что подобные информационные вбросы рассчитаны на влияние на общественные настроения перед выборами в земельные парламенты восточных регионов Германии.

В Берлине подчеркнули, что Германия остается приверженной своим международным обязательствам в сфере нераспространения ядерного оружия и не ведет никаких работ по созданию собственного ядерного арсенала. Власти призвали критически относиться к подобным заявлениям Москвы, расценивая их как элемент гибридной информационной войны.

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