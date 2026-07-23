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Берлін жорстко відповів Кремлю: що у Німеччині назвали черговим російським фейком

Влада ФРН відкинула заяви російської розвідки про нібито створення німецької ядерної зброї і звинуватила Москву в спробі розколоти НАТО

23 липня 2026, 14:44
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Кравцев Сергей

Уряд Німеччини різко відреагував на заяви Служби зовнішньої розвідки Росії про нібито підготовку Берліна до створення власної ядерної зброї. У німецькому кабінеті міністрів назвали подібні твердження частиною російської пропаганди та наголосили, що вони не мають нічого спільного з реальністю.

Берлін жорстко відповів Кремлю: що у Німеччині назвали черговим російським фейком

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє BR24, раніше російська розвідка заявила, що, за оцінками деяких "військових експертів НАТО", Німеччина нібито здатна за кілька місяців отримати необхідний матеріал, що розщеплюється, а потім менш ніж за рік створити працездатний ядерний вибуховий пристрій.

Офіційний представник уряду ФРН категорично відкинув ці звинувачення. За його словами, подібні заяви є черговим елементом інформаційної кампанії Москви, спрямованої на маніпулювання громадською думкою та створення атмосфери страху.

У Берліні наголосили, що саме Росія останніми роками регулярно вдається до безвідповідальної ядерної риторики, а тепер намагається використати тему ядерної безпеки для поширення дезінформації. Влада Німеччини вважає, що подібні заяви переслідують відразу кілька цілей.

Зокрема, Кремль, на думку німецького уряду, прагне посіяти недовіру між союзниками НАТО і Європейського союзу, а також дискредитувати Німеччину як одного з ключових партнерів України. Крім того, не виключається, що такі інформаційні вкидання розраховані на вплив на суспільні настрої перед виборами до земельних парламентів східних регіонів Німеччини.

У Берліні наголосили, що Німеччина залишається прихильною до своїх міжнародних зобов'язань у сфері нерозповсюдження ядерної зброї і не веде жодних робіт зі створення власного ядерного арсеналу. Влада закликала критично ставитися до подібних заяв Москви, розцінюючи їх як елемент гібридної інформаційної війни.

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Джерело: https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/russland-ukraine-krieg-im-news-ticker-vom-20-bis-26-juli%2CVPtDhJw
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