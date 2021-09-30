Блокировка каналов Russia Today на YouTube: о чем говорит этот конфликт

Россия скандалит из-за решения о закрытии немецкоязычных каналов редакции Russia Today (RT) на YouTube.

Блокировка каналов Russia Today на YouTube - фото из открытых источников

Эксперты рассказали, к чему может привести разгорающийся конфликт, а также, есть ли в таком решении некие "подводные камни"?

Германии и Европе в целом следует, наконец, перестать давать Кремлю деньги на создание вредного контента

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей уверен, что шаг Германии можно только приветствовать.

"Наконец там начали понимать, что Россия использует демократические инструменты, чтобы подрывать Запад изнутри. Это то, что Украина поняла раньше всех, прекратив после событий 2014 года трансляцию российских каналов, перекрыв доступ к российским соцсетям, а в 2021 – закрыв три пророссийских телеканала кума Путина, которые существовали в нашей стране, в том числе за российские деньги. Очень хочется верить, что примеру Германии последуют и другие европейские страны – например Франция, где RT вообще преследует своих критиков в судах", – отмечает Игорь Соловей.

При этом он считает, что закрывать всего два канала распространения дезинформации – мало. Ведь российские пропагандисты скоро найдут новые щели. И ложь польется уже из других источников.

"Германии и Европе в целом следует, наконец, перестать давать Кремлю деньги на создание этого вредного контента (покупая у россиян нефть и газ, поддерживая прокремлевские газопроводы). Критикам же такого шага, считающим, что "Россия в ответ может закрыть YouTube на своей территории", советую подробно изучить современную ситуацию в РФ. Там шаги по созданию информационного гетто осуществляются почти ежедневно, – подчеркивает Игорь Соловей. – Конечно, кейс немецкоязычных RT будет использован российской пропагандой. Но этот случай никак не влияет на истинные намерения и действия российских властей, которые она и так применяет".

Весь этот конфликт ставит себе целью привести к некому соглашению между российскими властями и соответствующими компаниями – о фильтрации информации, которая может распространяться на территории РФ

Ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко считает, что между ФРГ и РФ нет никакого конфликта.

"После постройки и грядущего запуска "Северного потока-2" говорить о том, что может быть какой-то конфликт между Россией и Германией, был бы наивно. При этом Германия является демократической страной. Она не управляется из единого центра, как РФ из Кремля. В Германии действуют законы – и если они нарушаются, то следует соответствующая реакция. Впрочем, – отмечает эксперт, – как уже заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, решение о закрытии немецкоязычных каналов редакции Russia Today (RT) на YouTube было принято исключительно руководством платформы YouTube. И власти ФРГ к этому якобы не имеют никакого отношения".

В свою очередь, в компании YouTube уже заявили, что будут блокировать весь контент, направленный против вакцинации, выйдя за рамки политики относительно вакцинации только против COVID-19 и включив контент, который утверждает, что вакцины вызывают хронические последствия для здоровья или содержит дезинформацию о веществах в вакцинах.

Кстати, с прошлого года YouTube удалил более 130 тысяч видео за нарушение политики в отношении вакцины против COVID-19.

"Важно понимать, что Google и YouTube в каждом государстве вынуждены руководствоваться законами этого государства. Российские пропагандисты давно конфликтуют с YouTube, Facebook, Google в целом. Они требуют закрытия – и иногда добиваются – каналов, платформ, приложений, связанных с российской оппозицией. Но начинают "выть", когда трогают их. Кампания по подготовке общественного мнения к тому, что на территории России могут отключить YouTube в принципе, идет уже какое-то время, – отмечает Юрий Кочевенко. – Видимо, пока нет технических возможностей и достаточных ресурсов, чтобы противостоять таким гигантам, вывести их с территории РФ и чем-то заменить".

По мнению эксперта, весь этот конфликт ставит себе целью привести к некому соглашению между российскими властями и соответствующими компаниями – о фильтрации информации, которая может распространяться на территории РФ.

"И закрытие немецкоязычных каналов редакции Russia Today (RT) на YouTube – лишь очередной повод для соответствующей атаки, – уверен Юрий Кочевенко. – Потому что информационная ценность этих каналов невелика, охват там вовсе не такой большой, как пытаются представить российские пропагандисты. Скорее они – демонстрация, что россияне там присутствуют, а также возможность для банального отмывания пропагандистских бюджетов, которые в больших объемах выделяет РФ. Конечная цель – достигнуть соглашения по китайскому примеру".

Эксперт поясняет, что ранее было достигнуто соглашения между правительством Китайской Народной Республики (КНР) и Google, что данная компания на территории КНР будет действовать на условиях китайской власти. То есть, к примеру, китайские диссиденты не могут свободно использовать Google для того, чтобы узнать информацию о событиях на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году. Тогда протесты, основными участниками которых являлись студенты, были жестоко подавлены армией – с применением огнестрельного оружия и бронетехники.

"Российские власти смотрят на ситуацию в Китае – и завидуют. Они понимают, что если существует альтернативные источники информации, диктатура всегда будет под угрозой. Важнейшее условие – монополизация любых каналов коммуникации с обществом. В Кремле видят, что миллионы просмотров роликов Навального – это уже почти сравнивается с охватом федеральных каналов, которые заливают мозги обывателей пропагандой. Проблему надо как-то решать. Решить ее пытаются таким образом, – считает Юрий Кочевенко. – Если Google пойдет на условия российских властей, то Кремлю станет намного легче жить и удерживать власть. Другое дело, что Китай с его 1,4 млрд населения – гораздо более важный рынок для американских транснациональных корпораций, чем 140-миллионная Россия. Поэтому я не думаю, что они на это пойдут".

Ранее издание "Комментарии" писало, что президент Германии сделал заявление об отмене безвиза для Украины.

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