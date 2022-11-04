Более 70% немцев против увеличения военной помощи Украине

Издание DeutschlandTrend провело опрос среди граждан Германии и выяснило, что основная часть немцев не поддерживает увеличение военной помощи для Украины. Таких в Германии 71%

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

В начале ноября Украина попросила Германию увеличить военную помощь в войне против Российской Федерации. Правительство Германии пообещало, что и дальше будет поддерживать Украину. А вот большинство граждан считают, что поддержка немцев уже достаточно, или даже чрезмерна.

По результатам DeutschlandTrend 41% немцев считают поддержку Украины на достаточном уровне, тогда как 30% выразилось, что она чрезмерна. Только каждый пятый житель Германии, то есть 21% склонен полагать, что поддержка их государства недостаточна.

Немцы также имеют разные взгляды на санкции для России. 37% поддерживают увеличение санкций, в то время как 23% считают, что санкции ушли слишком далеко. 31% согласен с мнением, что санкции пока на должном уровне.

Голосование жителей Германии о военной поддержке Украины:





Кроме того, издание спросило у немцев, может ли Россия напасть на другие страны. 61% жителей Германии подвержены такому варианту. В марте этот показатель составил 69%.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первая леди Украины Елена Зеленская рассказала о солидарности с Украиной. Кроме того, супруга Зеленского отметила, что "мы в беде".

Также "Комментарии" писали, что Германия угрожает Швейцарии , ведь постоянно блокирует поставки оружия для Украины. Это связано с ее нейтральным статусом. Поэтому военная техника из Дании и Германии не может попасть на территории Украины.





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