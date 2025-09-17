Болюче питання для Кремля: яке рішення Берліна вітає Київ

Європа посилює тиск на Росію та шукає способи компенсації збитків Україні. Німеччина пом'якшила обережну позицію та виступає за використання заморожених засобів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Журналісти зазначають, що в Європі стає все більше прихильників розширення використання заморожених російських активів для фінансування України. Такий крок став можливим після нового тиску з боку президента США Дональда Трампа та зміни позиції Німеччини.

Європейські уряди та їхні союзники групи G7 розглядають можливості подальшого використання заморожених активів для збільшення доходів на підтримку оборони Києва проти російської агресії. Більшість із приблизно 300 млрд доларів заморожених російських активів перебувають у Європі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн раніше цього місяця заявила, що ЄС має знайти нові способи змусити Росію платити за війну.

"Нам необхідно терміново працювати над новим рішенням для фінансування зусиль України на основі заморожених російських активів", — сказала вона під час свого виступу про стан ЄС. "З грошима, пов'язаними з цими російськими активами, ми можемо надати Україні позику на репарації".

Журналісти звертають увагу, що Німеччина тривалий час займала обережну позицію у питаннях захисту фінансового центру Європи та дотримання імунітету держав. Тепер Берлін став активним прихильником максимального використання цих коштів.

Джерела, які побажали залишитися анонімними, зазначають, що зсув Берліна пов'язаний із побоюванням, що у разі ослаблення підтримки США під керівництвом Трампа тягар допомоги Україні ляже на найбільшу економіку Європи, що може посилити вплив украй правих сил у Німеччині.

Передбачається, що ініціатива не призведе до прямої конфіскації, до якої продовжують закликати США та деякі східноєвропейські країни. ЄС, країни G7 та Австралія заморозили активи Центрального банку Росії після початку вторгнення та домовилися спрямовувати відсотки за ними на користь України.

Читайте також на порталі "Коментарі" – треба починати діяти по РФ вже зараз: Німеччина звернулася до США із різким закликом.