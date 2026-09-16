Правительство и оборонное ведомство Германии развернули глобальную проверку жизнеспособности медицинского сектора страны перед потенциальной угрозой с Востока. Государственные органы стремятся четко выяснить, способна ли национальная инфраструктура выдержать нагрузку при переводе государства на рельсы военного положения.

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Аналитики Бундесвера разработали детальные модели развития событий в случае прямой агрессии Российской Федерации против Североатлантического альянса.

"По расчетам военных, в случае начала боевых действий в Германию может прибывать до 1000 раненых солдат каждый день, – отмечают журналисты Bloomberg , ссылаясь на внутренние документы немецкой армии. Описывая неизбежный кризис койко-мест, авторы расследования добавляют: — Поскольку пять специализированных военных госпиталей страны быстро переполнятся, а закон обязывает гражданские больницы помогать в военное время, система, вероятно, столкнется с беспрецедентной нагрузкой и будет вынуждена проводить сортировку раненых солдат.

Берлин вновь обратил внимание на законсервированное наследие конца XX века, чтобы частично разгрузить систему здравоохранения и обеспечить защиту пациентов от возможного применения оружия массового поражения.

"Германия обратила внимание на объекты временной холодной войны, — подтверждают источники в Бундесвере, приводя в пример уникальный подземный комплекс в городе Ульм, построенный в 1979 году. Военные специалисты отмечают его стратегическую ценность: — Оно было спроектировано так, чтобы врачи могли продолжать лечение раненых солдат в случае ядерного удара, и способно вместить до 2000 человек сроком до 90 дней. Почти три десятилетия объект простаивал, но теперь немецкие военные рассматривают возможность его обновления".

Подобная активность евроатлантических союзников подчеркивает радикальное изменение парадигмы безопасности в Европе. Германия, долго рассчитывавшая на дипломатические инструменты, теперь вынуждена экстренно модернизировать не только собственные боевые подразделения, но и логистику спасения жизней в тылу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Лавров пригрозил Европе войной.