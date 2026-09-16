Уряд та оборонне відомство Німеччини розгорнули глобальну перевірку життєздатності медичного сектора країни перед обличчям потенційної загрози зі Сходу. Державні органи прагнуть чітко з'ясувати, чи здатна національна інфраструктура витримати навантаження у разі переведення держави на рейки воєнного стану.

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Аналітики Бундесверу розробили детальні моделі розвитку подій на випадок прямої агресії Російської Федерації проти Північноатлантичного альянсу.

"За розрахунками військових, у разі початку бойових дій до Німеччини може прибувати до 1000 поранених солдатів щодня, — зазначають журналісти Bloomberg , посилаючись на внутрішні документи німецької армії. Описуючи неминучу кризу ліжко-місць, автори розслідування додають: — Оскільки п'ять спеціалізованих військових госпіталів країни швидко переповняться, а закон зобов'язує цивільні лікарні допомагати у воєнний час, система, ймовірно, зіткнеться з безпрецедентною нагрузкою та буде змушена проводити сортування поранених солдатів і цивільних осіб".

Щоб частково розвантажити систему охорони здоров'я та забезпечити захист пацієнтів від можливого застосування зброї масового ураження, Берлін знову звернув увагу на законсервовану спадщину кінця XX століття.

"Німеччина звернула увагу на об'єкти тимчасової холодної війни, — підтверджують джерела в Бундесвері, наводячи як приклад унікальний підземний комплекс у місті Ульм, зведений у 1979 році. Військові фахівці наголошують на його стратегічній цінності: — Воно було спроектовано так, щоб лікарі могли продовжувати лікування ранених солдатів у разі ядерного удару, і здатне вмістити до 2000 осіб на строк до 90 днів. Майже три десятиліття об'єкт простаював, але тепер німецькі військові розглядають можливість його відновлення".

Подібна активність євроатлантичних союзників підкреслює радикальну зміну безпекової парадигми в Європі. Німеччина, яка тривалий час розраховувала на дипломатичні інструменти, тепер змушена екстрено модернізувати не лише власні бойові підрозділи, а й логістику порятунку життів у тилу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Лавров пригрозив Європі війною.