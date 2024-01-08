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Большинство немцев хотели бы сменить Шольца: кого хотели бы видеть новым канцлером

Согласно опросу, большинство немцев хотели бы сменить Шольца на Писториуса на посту канцлера

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Почти две трети граждан Германии (64,3%) хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения INSA, которое приводит рейтинговый таблоид "Bild".

Большинство немцев хотели бы сменить Шольца: кого хотели бы видеть новым канцлером

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, еще 24,6% респондентов выступают против этого, 11,2% затруднились ответить.                                                                                   

Сторонники Социал-демократической партии Германии также поддерживают замену Шольца на Писториуса выступают за смену Шольца на Писториуса до следующих всеобщих выборов – 47,9% против 47,1% тех, кто такой шаг не поддерживает.

Глава INSA Герман Бинкерт указывает на особенность результатов опроса в отношении Писториуса: "Его рейтинги популярности высоки среди избирателей всех партий, от левых до AfD. Следовательно, существует базовая симпатия к Писториусу".

Стоит напомнить, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Олаф Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Хотя и новый год начался с небольшого роста рейтинга социал-демократов немецкого канцлера Олафа Шольца.

Читайте также на портале "Комментарии" — Олафа Шольца снова призвали передать Украине ракеты Taurus. Скоро исполнится ровно год, как Киев официально обратился к Берлину з запросом о передаче крылатых ракет.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Шольца отреагировали на массированную атаку РФ: о чем предупредили Кремль.




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Источник: https://www.bild.de/adblockwall.html
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