Почти две трети граждан Германии (64,3%) хотели бы, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул пост, а его место занял нынешний министр обороны Борис Писториус. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса института исследования общественного мнения INSA, которое приводит рейтинговый таблоид "Bild".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Согласно опросу, еще 24,6% респондентов выступают против этого, 11,2% затруднились ответить.

Сторонники Социал-демократической партии Германии также поддерживают замену Шольца на Писториуса выступают за смену Шольца на Писториуса до следующих всеобщих выборов – 47,9% против 47,1% тех, кто такой шаг не поддерживает.

Глава INSA Герман Бинкерт указывает на особенность результатов опроса в отношении Писториуса: "Его рейтинги популярности высоки среди избирателей всех партий, от левых до AfD. Следовательно, существует базовая симпатия к Писториусу".

Стоит напомнить, рейтинг одобрения канцлера Германии резко упал: Олаф Шольц получил 26%, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Хотя и новый год начался с небольшого роста рейтинга социал-демократов немецкого канцлера Олафа Шольца.

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