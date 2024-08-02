Большое соглашение и обмен с Россией: Шольц сделал заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц пожелал освобождения всем узникам Российской Федерации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет немецкий таблоид "BILD".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Отмечается, что самолет с освобожденными заключенными приземлился в аэропорту Кельн/Бонн в 22 часа 37 минут по местному времени. Олаф Шольц лично встретил освобожденных в рамках соглашения с Россией.

Глава немецкого правительства также выступил с заявлениями об обмене заключенными.

"Я желаю тем, кто сегодня все еще находится в российских тюрьмах, найти путь к освобождению", — сказал глава немецкого правительства.

Канцлер назвал нынешний обмен "правильным решением" и отметил, для него это "особый момент".

"Мы общество, для которого важна идея свободы. Мы также вернули немецких граждан, которые в противном случае могли бы находиться в опасности", — сказал Шольц.

Напомним, 1 августа состоялся масштабный обмен пленными между Россией и Беларусью, а также рядом стран Запада.

Читайте также на портале "Комментарии" — Запад договорился с Российской Федерацией об освобождении 16 политических заключенных, включая трех американцев и одного владельца грин-карты, которые уже возвращаются домой. Об этом сообщил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в своем Twitter-аккаунте.

Байден отметил, что соглашение стало дипломатическим подвигом. В целом договоренность предусматривала освобождение 16 человек из России, включая двух немцев и семерых граждан России, являвшихся политическими заключенными в своей собственной стране.

Президент США также приветствовал усилия союзников, принимавших участие в сложных переговорах, чтобы добиться этого результата. Среди этих стран были: Германия; Польша; Словения; Норвегия; Турция.



