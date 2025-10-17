Боятся ли жители Германии вторжения РФ: новый опрос удивил результатом

На фоне не прекращающихся российских провокаций в отношении стран-членов НАТО среди граждан Германии нарастает страх перед российским вторжением. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Ipsos.

Германия. Фото: из открытых источников

Опрос был проведен в начале октября на фоне недавних инцидентов с вероятно российскими дронами в воздушном пространстве НАТО, в частности над территорией самой Германии. Исследователи считают, что эти события усилили опасения рядовых немцев относительно расширения российско-украинской войны на более широкое европейское пространство из-за роли Европы в поддержке Украины.

Так, по данным исследования, 27% респондентов считают вероятным военное противостояние с РФ в течение ближайших шести месяцев, тогда как 61% склоняются к мысли, что такого сценария не произойдет.

Уровень тревоги был примерно одинаковым среди сторонников всех основных партий — Блока ХДС/ХСС, СДПГ, "Зеленых" и Левых (23-28% считают войну вероятной). Однако больше всего войны боятся сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (31%) и национал-социалистического "Альянса Сары Вагенкнехт" (41%).

Молодежь наиболее уязвима к страхам – среди 18-39-летних 35% видят угрозу, тогда как в возрастной группе 60-75 лет этот показатель падает до 18%.

