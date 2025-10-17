logo_ukra

Головна Новини Світ Німеччина Чи бояться жителі Німеччини вторгнення РФ: нове опитування здивувало результатом
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи бояться жителі Німеччини вторгнення РФ: нове опитування здивувало результатом

27% німців вважають за можливе військове протистояння з РФ протягом найближчого півроку

17 жовтня 2025, 08:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На тлі російських провокацій, що не припиняються, щодо країн-членів НАТО серед громадян Німеччини наростає страх перед російським вторгненням. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром Ipsos.

Чи бояться жителі Німеччини вторгнення РФ: нове опитування здивувало результатом

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Опитування було проведено на початку жовтня на тлі недавніх інцидентів із ймовірно російськими дронами у повітряному просторі НАТО, зокрема над територією самої Німеччини. Дослідники вважають, що ці події посилили побоювання пересічних німців щодо розширення російсько-української війни на ширший європейський простір через роль Європи у підтримці України.

Так, за даними дослідження, 27% респондентів вважають за можливе військове протистояння з РФ протягом найближчих шести місяців, тоді як 61% схиляються до думки, що такого сценарію не відбудеться.

Рівень тривоги був приблизно однаковим серед прихильників усіх основних партій — Блоку ХДС/ХСС, СДПН, "Зелених" та Лівих (23-28% вважають ймовірною війну). Проте найбільше війни бояться прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (31%) та націонал-соціалістичного "Альянсу Сари Вагенкнехт" (41%).

Молодь найбільш уразлива до страхів – серед 18-39-річних 35% вбачають загрозу, тоді як у віковій групі 60-75 років цей показник падає до 18%.

Читайте також на порталі "Коментарі" — близько 40% громадян Росії вважають, що після повернення з фронту так званих "героїв СВО" рівень злочинності в країні помітно зросте. Про це повідомляють "Коментарі" із посиланням на результати опитування, проведеного "Левада-центром".

Згідно з дослідженням, 41% опитаних переконані, що війна "скалічила душі", які пройшли через неї. Ще 19% респондентів заявили, що учасники "спецоперації" стали "жорстокими та схильними до насильства", а 11% вважають, що під час війни окупанти перетворилися на "байдужих та цинічних" людей.




Джерело: https://www.ipsos.com/de-de/krieg-mit-Russland
