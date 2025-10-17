Чи бояться жителі Німеччини вторгнення РФ: нове опитування здивувало результатом

На тлі російських провокацій, що не припиняються, щодо країн-членів НАТО серед громадян Німеччини наростає страх перед російським вторгненням. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного центром Ipsos.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Опитування було проведено на початку жовтня на тлі недавніх інцидентів із ймовірно російськими дронами у повітряному просторі НАТО, зокрема над територією самої Німеччини. Дослідники вважають, що ці події посилили побоювання пересічних німців щодо розширення російсько-української війни на ширший європейський простір через роль Європи у підтримці України.

Так, за даними дослідження, 27% респондентів вважають за можливе військове протистояння з РФ протягом найближчих шести місяців, тоді як 61% схиляються до думки, що такого сценарію не відбудеться.

Рівень тривоги був приблизно однаковим серед прихильників усіх основних партій — Блоку ХДС/ХСС, СДПН, "Зелених" та Лівих (23-28% вважають ймовірною війну). Проте найбільше війни бояться прихильники правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" (31%) та націонал-соціалістичного "Альянсу Сари Вагенкнехт" (41%).

Молодь найбільш уразлива до страхів – серед 18-39-річних 35% вбачають загрозу, тоді як у віковій групі 60-75 років цей показник падає до 18%.

