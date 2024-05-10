Будет еще больше мертвых оккупантов: Германия готовит тройной подарок для Украины

Германия купит у Соединенных Штатов Америки три системы HIMARS и передаст их Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Вашингтон, пишет t-online.

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Отмечается, что речь идет о трех пусковых установках HIMARS. Они поступят со складов американских вооруженных сил.

"Могу подтвердить, что мы в сотрудничестве с американцами передадим Украине три системы HIMARS", — сказал Писториус во время подхода к СМИ.

Напомним, еще в июне 2022 года Министерство обороны Украины сообщило о получении первых американских ракетных систем залпового огня HIMARS. За время полномасштабной войны военные неоднократно отчитывались об успешном применении этого вооружения.

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Также издание "Комментарии" сообщало – ситуация на фронте остается крайне сложной для Украины. Пока партнеры тянули с помощью, а сами мы с мобилизацией, Россия поставила экономику на военные рельсы, не останавливала мобилизационные процессы, вербовала наемников, набиралась военного опыта, извлекала уроки из прошлых ошибок. Есть ряд факторов, которые могут помочь нам добиться победы, но, увы, не всё тут зависит только от нас. Тем временем оккупанты вновь облизываются на Харьков, продолжают неистово штурмовать Часов Яр и другие города Донетчины. Однако ВСУ продолжают держаться, а украинская дипломатия работать на их усиление и приближение справедливого мира. Особенности военного и дипломатического фронтов портал "Комментарии" обсудил с экспертами.



