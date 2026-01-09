Будет ли Германия заставлять украинских мужчин уезжать из страны: что ждать беженцам

Среди ожиданий Украины – создание условий для того, чтобы молодые мужчины служили безопасной и экономически здоровой Украине, а не выезжали в европейские страны. Об этом Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил Президенту Владимиру Зеленскому во вторник в Париже во время совместной конференции по завершении саммита Коалиции желающих. Будет ли Германия заставлять украинских мужчин уезжать из страны? О чем свидетельствует заявление Мерца? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Это чисто политическое заявление Мерца

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Дубовик заявил в эфире канала "Эспрессо", что немецкое правительство будет действовать исключительно в рамках закона по украинцам, находящимся на территории страны.

"Заявление Фридриха Мерца о том, что украинские мужчины должны возвращаться в Украину, следует рассматривать в контексте внутриполитической ситуации в самой Германии. К этому его призывают некоторые политические партии в Германии, в частности, Христианско-социальный союз", — отметил Дубовик.

Он пояснил, что речь идет о том, что много денег тратится, хотя сейчас уже гораздо меньше выплачивается средств для украинцев. Там также обращают внимание на волну молодых людей из Украины, получивших право уехать. Ведь молодые украинцы поехали преимущественно в Германию. Поэтому это чисто политическое заявление.

Эксперт отметил, что не следует ожидать радикальных шагов от немецкого правительства в отношении украинцев, находящихся на территории страны.

"Впрочем, Германия остается правовым государством, и в этом вопросе они будут действовать в рамках закона. То есть они будут смотреть на то, что они могут делать по закону, а чего нет. Каких-либо резких движений и решений, которые оставили бы украинцев бесправными в Германии, думаю не будет. Все это лишь внутриполитические заявления, чтобы показать, что канцлер ориентируется на проблему и реагирует", — добавил эксперт.

Такие месседжи от немецких политиков появляются не впервые

Эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий отметил, что заявление канцлера Германии Фридриха Мерца действительно является политическим, а не отражением реального намерения сократить количество украинских беженцев.

"Я думаю, что это достаточно политическое заявление, потому что господин канцлер хочет быть канцлером всех политических сил, а не только демократических или либеральных. Но вы видите, что он пытается также немного заигрывать с ультраправыми. Это понятно", — отметил Гайдуцкий.

По его словам, такие месседжи от немецких политиков появляются не в первый раз – подобную риторику озвучивают и более радикальные силы. На самом же деле прекратить выезд украинцев из страны Германия не сможет: украинцы могут выбирать другие направления для миграции, а их присутствие нужно странам Европы как трудоспособная сила и как предприниматели.

Гайдуцкий подчеркнул, что социальные выплаты и ограничения на них не повлияют на миграционные настроения украинцев, ведь многие способны удерживать себя самостоятельно или из-за доходов от собственного жилья в Украине.

