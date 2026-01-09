Чи буде Німеччина змушувати українських чоловіків виїжджати з країни: що чекати біженцям

Серед очікувань від України – створення умов для того, щоб молоді чоловіки служили безпечній та економічно здоровій Україні, а не виїжджали до європейських країн. Про це Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив Президентові Володимиру Зеленському у вівторок у Парижі під час спільної конференції після завершення саміту Коаліції охочих. Чи буде Німеччина змушувати українських чоловіків виїжджати з країни? Про що свідчить заява Мерца? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, проаналізувавши думки експертів.

Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

Це суто політична заява Мерца

Директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик заявив в ефірі каналу "Еспресо", що німецький уряд буде діяти виключно в рамках закону щодо українців, які перебувають на території країни.

"Заяву Фрідріха Мерца про те, що українські чоловіки повинні повертатись назад до України, слід розглядати у контексті внутрішньополітичної ситуації у самій Німеччині. До цього його закликають деякі політичні партії у Німеччині, зокрема, Християнсько-соціальний союз", — зазначив Дубовик.

Він пояснив, йдеться про те, що багато грошей витрачається, хоча зараз вже набагато менше виплачується коштів для українців. Там також звертають увагу на хвилю молодих людей з України, які отримали право виїхати. Адже, молоді українці поїхали переважно до Німеччини. Тому це суто політична заява.

Експерт зауважив, що не слід очікувати радикальних кроків від німецького уряду щодо українців, які перебувають на території країни.

"Втім, Німеччина залишається правовою державою й у цьому питанні вони будуть діяти у рамках закону. Тобто, вони будуть дивитись на те, що вони можуть робити згідно з законом, а чого ні. Якихось різких рухів й рішень, які б залишили українців безправними у Німеччині, гадаю не буде. Все це лише внутрішньополітичні заяви, щоб показати, що канцлер орієнтується у проблемі й реагує", — додав експерт.

Такі меседжі від німецьких політиків з’являються не вперше

Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький зазначив, що заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца справді є передусім політичною, а не відображенням реального наміру скоротити кількість українських біженців.

"Я думаю, що це досить політична заява, тому що пан канцлер хоче бути канцлером всіх політичних сил, а не тільки демократичних чи ліберальних. Але ви бачите, що він намагається також трішки загравати з ультраправими. Це зрозуміло", – зазначив Гайдуцький.

За його словами, такі меседжі від німецьких політиків з’являються не вперше – подібну риторику озвучують і більш радикальні сили. Насправді ж припинити виїзд українців з країни Німеччина не зможе: українці можуть обирати інші напрямки для міграції, а їхня присутність потрібна країнам Європи як працездатна сила та як підприємці.

Гайдуцький підкреслив, що соціальні виплати та обмеження на них не вплинуть на міграційні настрої українців, адже багато хто здатен утримувати себе самостійно або через доходи від власного житла в Україні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — вимога Мерца до України виглядає нечесно: чому Берлін не може заборонити в'їзд українцям.