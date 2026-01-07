logo_ukra

Вимога Мерца до України виглядає нечесно: чому Берлін не може заборонити в'їзд українцям
НОВИНИ

Вимога Мерца до України виглядає нечесно: чому Берлін не може заборонити в'їзд українцям

Україна зараз фактично бореться за всю Європу, тому на фронті мають бути і німці, і поляки, і італійці з французами, а не лише українці

7 січня 2026, 08:31
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вимагає, щоб Україна заборонила виїзд молодих чоловіків до Європи. Свою вимогу німецький лідер пояснює тим, що вони мають воювати, а не відсиджуватися в Європі. З одного боку, така логіка має раціональне зерно, але виглядає нечесно. Таку думку висловив журналіст, політичний оглядач та блогер Іван Яковина.

Вимога Мерца до України виглядає нечесно: чому Берлін не може заборонити в'їзд українцям

Фрідріх Мерц. Фото: із відкритих джерел

"Я розумію цю логіку, але зараз вона виглядає для мене нечесно. Україна зараз фактично бореться за всю Європу, тому на фронті мають бути і німці, і поляки, і італійці з французами, а не лише українці", – наголосив журналіст.

Він додає, ось коли Фрідріх Мерц почне відправляти в Україну бригади Бундесверу, тоді у нього буде моральне право давати Україні такі поради. А зараз – ні.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив різку заяву про українських чоловіків, які під час війни виїжджають за кордон.

За його словами, українські військовозобов'язані чоловіки не повинні їхати до ЄС, а мають проходити військову службу в Україні.

"Я звернувся до Зеленського, щоб він це вирішив", — сказав німецький канцлер після зустрічі лідерів країн Коаліції охочих у Парижі.

Водночас Мерц запевнив, що Німеччина й надалі вноситиме свій внесок у допомогу Україні — політичний, фінансовий та військовий.

"Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладання перемир'я", – сказав канцлер.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Україна перебуває сьогодні "на межі гуманітарної енергетичної кризи", проте російське керівництво віддає накази лише посилювати атаки, тим самим знищуючи необхідну інфраструктуру. Про це йдеться у листі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до керівних парламентських фракцій ХДС/ХСС та СДПН.




