Будут новые ограничения. В Германии введут спецкарту для украинских беженцев

Власти Германии усилят контроль за использованием денежной помощи беженцами из Украины. В частности, как сообщает Bild, для этого будет создана единая платежная карта для беженцев. По словам премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, 14 из 16 федеральных земель уже договорились о ее создании. Бавария и Мекленбург-Передняя Померания планируют ввести свою собственную модель контроля над использованием помощи украинскими беженцами.

Карты беженцев могут заблокировать по требованию власти

По информации издания, банковские переводы для украинских беженцев будут заблокированы.

Это означает, что социальная помощь не может быть передана контрабандистам или родственникам в стране происхождения. До сих пор для многих это было стимулом приезжать в Германию и получать социальные выплаты.

Bild

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Кроме того, карту нельзя использовать для оплаты товаров или услуг за рубежом или для оплаты онлайн-покупок в других странах Европейского Союза.

Также сообщается, что владельцы таких карт смогут снимать лишь небольшие суммы наличных. В зависимости от федеральной земли инсталлируются малые и наибольшие лимиты.

В случае нецелевого использования средств карта может быть аннулирована по требованию властей.

"Финансовые средства, предоставленные в соответствии с Законом о помощи просителям убежища, предназначены для обеспечения средств к существованию в Германии и при всем понимании — не предназначены для финансирования семей за рубежом", — заявил премьер-министр Нижней Саксонии.

Известно, что карта будет иметь нейтральный дизайн и ее нельзя будет узнать как "карту для беженцев".

Напомним, "Комментарии" писали, что власти Германии планируют сэкономить на украинских беженцах . В частности, центрам занятости хотят предоставить разрешение прекратить пособие по безработице максимум на два месяца, если они по несколько раз отказываются от приемлемой работы. Это разгрузит бюджетные средства в 150 миллионов евро.





