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Будут жесткие обсуждения: какая тема станет ключевой на дебатах Байдена и Трампа

Украина и агрессивная война России против нее станут основной темой дебатов между кандидатами в президенты США, сообщает Голос Америки

26 июня 2024, 15:44
Автор:
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Ткачик Олеся
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Агрессивная политика России, амбициозный Китай и нестабильный Ближний Восток станут ключевыми внешнеполитическими вызовами любому кандидату, который победит на президентских выборах в ноябре, сообщает "Голос Америки". Во время первых президентских дебатов в четверг Джо Байден и Дональд Трамп предположительно попытаются определить роль США на международной арене.

Будут жесткие обсуждения: какая тема станет ключевой на дебатах Байдена и Трампа

Байден и Трамп

Как отметил профессор истории Техасского университета в Остине Джереми Сури, подход Байдена – это сочетание либерального интернационализма и жесткого реализма, напоминающего времена холодной войны. Трамп же придерживается изоляционизма и одностороннего подхода, подобного политике США перед Второй мировой войной.

По его словам, разница между позициями кандидатов существенная, а наибольшее внимание привлекает война в Украине, которая, по опасению многих, может перерасти в Третью мировую войну.

Издание отмечает, что Администрация Байдена обещает поддерживать Украину "столько, сколько нужно", но в этом году поддержка США ослабла. На саммите НАТО в Вашингтоне в июле Байден постарается укрепить приверженность союзников в поддержке Украины, передав часть ответственности за координацию поддержки Киева европейским союзникам. Это направлено на то, чтобы сохранить поддержку Украины даже в случае потенциально враждебного Конгресса или смены президента.

Вместе с тем, отношение Трампа к конфликту более сложное и более противоречивое, в значительной степени из-за его личного опыта общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Телефонный разговор с ним стал основанием для первого импичмента Трампа.

Кроме того, издание напомнило заявление Трампа, в котором он пообещал "уладить войну" еще до того, как войдет в Белый дом.

В то же время Байден недавно заверил Зеленского, что новое десятилетнее двустороннее соглашение о безопасности, заключенное между Вашингтоном и Киевом, является "еще одним напоминанием Путину", что Штаты не отступят и вместе с Украиной будут противостоять незаконной агрессии.

При этом бывший посол США в Украине Джон Гербст добавил, что Трамп считает себя сильным лидером и не желает, чтобы его ассоциировали с внешнеполитическим провалом. А победа России в Украине при президентстве Трампа будет очень похожа на внешнеполитический провал, добавил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американцы переживают , что кандидаты в президенты в силу преклонных лет могут умереть.




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Источник: https://www.golosameriki.com/a/ukraine-reigns-supreme-on-foreign-policy-agenda-as-us-candidates-prepare-to-debate/7674221.html
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