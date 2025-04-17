Послы России и Беларуси не получили приглашение на специальное заседание Бундестага, которое запланировано на 8 мая по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель парламента ФРГ, пишет Reuters.

Германия. Фото: из открытых источников

В заявлении Бундестага говорится, что решение принято на основе оценки федерального правительства.

В сообщении говорится, что этот шаг отражает позицию Берлина по злоупотреблению наследием Второй мировой войны со стороны путинского режима. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно использовал память о победе над нацизмом для легитимации полномасштабного вторжения в Украину, а российские пропагандисты неоднократно перекручивали всем известный исторические факты.

Участие в мероприятии, которое состоится в пленарном зале Бундестага, примут представители других дипломатических миссий и члены парламента. В центре внимания церемонии будет завершение войны и прекращение нацистской политики террора и геноцида в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александр Вучич не намерен пересматривать свои планы и нарушать обещания, которые дал российскому диктатору Владимиру Путину. Сербский лидер подтвердил, что он примет участие в параде в Москве 9 мая, несмотря на предупреждение Европейского Союза о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Об этом сообщает Associated Press.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Сейчас свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.

До 2014 года в Москву на 9 мая приезжали в среднем около 50 мировых лидеров. Однако после начала войны России против Украины эта цифра снизилась до 30-ти. Еще одно резкое сокращение визитов в Москву наблюдалось после полномасштабного вторжения РФ.



