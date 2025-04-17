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Бундестаг готовит церемонию к 80-летию завершения Второй мировой: пригласили ли послов РФ и Беларуси

В Берлине обратили внимание на злоупотребление наследием Второй мировой войны со стороны Кремля

сегодня, 13:45
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Кравцев Сергей

Послы России и Беларуси не получили приглашение на специальное заседание Бундестага, которое запланировано на 8 мая по случаю 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Европе. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил представитель парламента ФРГ, пишет Reuters.

Бундестаг готовит церемонию к 80-летию завершения Второй мировой: пригласили ли послов РФ и Беларуси

Германия. Фото: из открытых источников

В заявлении Бундестага говорится, что решение принято на основе оценки федерального правительства.

В сообщении говорится, что этот шаг отражает позицию Берлина по злоупотреблению наследием Второй мировой войны со стороны путинского режима. Российский диктатор Владимир Путин неоднократно использовал память о победе над нацизмом для легитимации полномасштабного вторжения в Украину, а российские пропагандисты неоднократно перекручивали всем известный исторические факты.

Участие в мероприятии, которое состоится в пленарном зале Бундестага, примут представители других дипломатических миссий и члены парламента. В центре внимания церемонии будет завершение войны и прекращение нацистской политики террора и геноцида в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Сербии Александр Вучич не намерен пересматривать свои планы и нарушать обещания, которые дал российскому диктатору Владимиру Путину. Сербский лидер подтвердил, что он примет участие в параде в Москве 9 мая, несмотря на предупреждение Европейского Союза о недопустимости такого визита для страны-кандидата в блок. Об этом сообщает Associated Press.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле заявили, что более 20 мировых лидеров намерены посетить парад в Москве на 9 мая. Сейчас свое участие в мероприятиях в России подтвердили 13 мировых лидеров. Это самое большое количество иностранных лидеров, которые приедут на парад в Москву за последние 5 лет.

До 2014 года в Москву на 9 мая приезжали в среднем около 50 мировых лидеров. Однако после начала войны России против Украины эта цифра снизилась до 30-ти. Еще одно резкое сокращение визитов в Москву наблюдалось после полномасштабного вторжения РФ.




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Источник: https://tsn.ua/tags/%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B3
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