Бундестаг принял решение: что теперь изменится для беженцев в Германии

Бундестаг одобрил поправки к закону о льготах, которые создают юридическую основу для введения национальной платежной карты для просителей убежища и беженцев. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает tagesschau.

Германия. Фото: из открытых источников

Согласно документу, беженцы будут получать социальные выплаты на карту, а не наличными. Введение системы платежных карт призвано не допустить перевода мигрантами денег социального пособия контрабандистам или родственникам и друзьям за границу.

Обновленный закон разрешает местным органам власти самостоятельно решать, какую сумму наличных владельцы карт могут снять в течение определенного периода времени. Также вводятся исключения, при которых соцпомощь все же могут выплачивать наличными, например, в случае, когда карточку заблокируют.

Изменение закона не меняет размер пособий, которые получают лица, ищущие убежища. Проект платежной карты для беженцев канцлер Олаф Шольц и премьер-министры федеральных земель согласовали в ноябре прошлого года.

Первый эксперимент с платежной картой для беженцев был запущен в конце декабря прошлого года в округе Грайц (Тюрингия). Было выдано 200 карт, при этом 15 беженцев из Сирии и Афганистана отказались от такой формы соцпомощи и выехали из округа.

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