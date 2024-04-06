В одной из стран ЕС готовят серьезные ограничения для украинских беженцев: что изменится

Германия анонсировала введение специальных дебетовых карт, которые налагают ограничения на то, как и где просители убежища могут тратить полученные выплаты от государства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

В материале отмечается, три парламентские группы правительственной коалиции согласовали законопроект о введении специальных карт, который будет вынесен на голосование в нижней палате после того, как Партия зеленых приняла решение поддержать его после нескольких месяцев переговоров.

Ключевыми особенностями новой карты станут контроль за тратами для просителей убежища и предотвращение денежных переводов за границу. В правительстве канцлера Олафа Шольца считают, что новый вид карты станет действенным инструментом для сокращения денежных пособий.

Отмечается, что некоторые земли Германии уже самостоятельно запустили подобные карты для покупок, и активно настаивали на создании общенациональной правовой базы для их введения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Земельный суд Гамбурга вынес приговор 43-летнему немецкому чиновнику за сексуальные притязания к двум мальчикам, детям украинских беженцев и изготовлению детской порнографии. Чиновник приговорен к восьми годам тюрьмы.

После начала полномасштабного вторжения немецкий чиновник помог украинским беженцам попасть в Германию и обещал, что станет их "защитником". Впоследствии гражданин Германии требовал близких отношений с детьми украинских беженцев и шантажировал депортацией.

Как выяснил суд, мужчина несколько раз приставал к детям в своем автомобиле, а также снимал это на фото. Среди просьб немца, например, были призывы сделать ему массаж. Когда же оба мальчика в возрасте 9 и 11 лет отказались это делать, он начал им посылать письма на почту с угрозами.

Также издание "Комментарии" сообщало – сколько украинских беженцев готовы вернуться в Украину в ближайшее время.



