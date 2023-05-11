Бывший немецкий канцлер пришел на вечеринку 9 мая в посольство России (ФОТО)

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вместе с супругой посетил вечеринку на 9 мая в посольстве РФ. Об этом сообщает Bild .

В сообщении говорится, что Шредер и его супруга посетили прием в посольстве России в Берлине, посвященный "Дню победы". Кроме того, на кремлевскую вечеринку пришли бывший генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии (во времена ГДР) Эгон Кренц, лидеры правой партии "Альтернатива для Германии" и левой партии "Линке". Все они поддерживают снятие санкций с России.

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Следует отметить, что другие представители политического и дипломатического круга проигнорировали российскую вечеринку в знак протеста против вторжения в Украину.





Такое поведение Шредера подвергли критике в Германии и заявили, что пока бывший канцлер развлекался с российскими дипломатами, в Украине погибали люди.

Известно, что Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 годы. Он поддерживал дружеские отношения с Россией и выступал за строительство газопровода "Северный поток".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Германии решили массово выставлять российских дипломатов из страны. Кремль уже угрожает зеркальным ответом. В сообщении говорится, что Россия угрожает ответить на решение Германии, назвав решение Берлина "враждебным". Следовательно, РФ планирует "существенно ограничить максимальное количество работников немецких дипломатических представительств". Кроме того, Россия обвинила Германию в том, что она якобы "афишировала новую высылку дипломатов". А еще – что страна разрушает весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение.