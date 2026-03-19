logo

BTC/USD

69511

ETH/USD

2123.61

USD/UAH

43.96

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Ценовой шок на АЗС: Германия идет на радикальные шаги, которые раньше мало кто мог вообразить
commentss НОВОСТИ Все новости

Ценовой шок на АЗС: Германия идет на радикальные шаги, которые раньше мало кто мог вообразить

Берлин готовит штрафы до 100 тысяч евро и контроль цен: бензин дорожает рекордными темпами

19 марта 2026, 15:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне резкого роста цен на горючее из-за войны на Ближнем Востоке правительство Германии готовит экстренные ограничения для автозаправочных станций. Соответствующий законопроект уже 19 марта рассмотрит Бундестаг, сообщает The Guardian.

Ценовой шок на АЗС: Германия идет на радикальные шаги, которые раньше мало кто мог вообразить

Топливный кризис. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает существенные изменения правил ценообразования: АЗС позволят повышать цены на бензин и дизель всего один раз в сутки в полдень. В то же время снижать стоимость горючего операторы смогут в любой момент. За нарушение новых норм предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.

Такие шаги стали реакцией на стремительное удорожание горючего. В последнее время цены на бензин в Германии выросли на 27 центов за литр, а на дизель — на 42 цента, что превышает средние показатели по Европейскому Союзу. По данным Европейской комиссии, именно немецкие водители оказались среди тех, кто больше всего пострадал от ценового скачка.

Правительство объясняет ситуацию высокой концентрацией рынка и возможными злоупотреблениями операторов АЗС. Новый закон также расширяет полномочия антимонопольных органов для более эффективного контроля за ценами и предотвращения манипуляций.

Впрочем, бизнес уже подверг критике инициативу. В Федерации германской промышленности заявили, что новые правила могут создать дополнительную неопределенность для компаний и негативно повлиять на инвестиционный климат.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу уже в апреле и будет действовать не менее года, став одним из самых жестких инструментов контроля цен на топливо в Европе.

Читайте на портале "Комментарии" — ключевые европейские союзники США отказываются поддерживать военную операцию против Ирана и не намерены направлять силы для разблокирования Ормузского пролива. Об этом сообщает Reuters, отмечая недоверие к стратегии Вашингтона и опасения втягивания в затяжной конфликт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявил, что не видит четкого плана успеха сделки. По его словам, США не консультировались с европейскими партнерами и не требовали их участия. Берлин уже дал понять: пока идет война, Германия не будет обеспечивать свободу судоходства военными средствами. Министр обороны Борис Писториус поддержал эту позицию, отметив: "это не наша война".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2026/mar/19/europe-ukraine-russian-eu-loan-orban-hungary-tariffs-iran-nato-latest-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-69bbdd6e8f08376ddad1df8a#block-69bbdd6e8f08376ddad1df8a
Теги:

Новости

Все новости