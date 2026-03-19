Ценовой шок на АЗС: Германия идет на радикальные шаги, которые раньше мало кто мог вообразить

На фоне резкого роста цен на горючее из-за войны на Ближнем Востоке правительство Германии готовит экстренные ограничения для автозаправочных станций. Соответствующий законопроект уже 19 марта рассмотрит Бундестаг, сообщает The Guardian.

Топливный кризис. Фото: из открытых источников

Документ предусматривает существенные изменения правил ценообразования: АЗС позволят повышать цены на бензин и дизель всего один раз в сутки в полдень. В то же время снижать стоимость горючего операторы смогут в любой момент. За нарушение новых норм предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.

Такие шаги стали реакцией на стремительное удорожание горючего. В последнее время цены на бензин в Германии выросли на 27 центов за литр, а на дизель — на 42 цента, что превышает средние показатели по Европейскому Союзу. По данным Европейской комиссии, именно немецкие водители оказались среди тех, кто больше всего пострадал от ценового скачка.

Правительство объясняет ситуацию высокой концентрацией рынка и возможными злоупотреблениями операторов АЗС. Новый закон также расширяет полномочия антимонопольных органов для более эффективного контроля за ценами и предотвращения манипуляций.

Впрочем, бизнес уже подверг критике инициативу. В Федерации германской промышленности заявили, что новые правила могут создать дополнительную неопределенность для компаний и негативно повлиять на инвестиционный климат.

Ожидается, что в случае принятия закон вступит в силу уже в апреле и будет действовать не менее года, став одним из самых жестких инструментов контроля цен на топливо в Европе.

