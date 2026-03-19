Ціновий шок на АЗС: Німеччина йде на радикальні кроки, які раніше мало хто міг уявити

На тлі різкого зростання цін на пальне через війну на Близькому Сході уряд Німеччини готує екстрені обмеження для автозаправних станцій. Відповідний законопроєкт уже 19 березня розгляне Бундестаг, повідомляє The Guardian.

Паливна криза. Фото: із відкритих джерел

Документ передбачає суттєві зміни правил ціноутворення: АЗС дозволять підвищувати ціни на бензин і дизель лише один раз на добу – опівдні. Водночас знижувати вартість пального оператори зможуть у будь-який момент. За порушення нових норм передбачені штрафи до 100 тисяч євро.

Такі кроки стали реакцією на стрімке подорожчання пального. За останній час ціни на бензин у Німеччині зросли на 27 центів за літр, а на дизель – на 42 центи, що перевищує середні показники по Європейському Союзу. За даними Європейська комісія, саме німецькі водії опинилися серед тих, хто найбільше постраждав від цінового стрибка.

Уряд пояснює ситуацію високою концентрацією ринку та можливими зловживаннями з боку операторів АЗС. Новий закон також розширює повноваження антимонопольних органів для ефективнішого контролю за цінами та запобігання маніпуляціям.

Втім, бізнес уже розкритикував ініціативу. У Федерації німецької промисловості заявили, що нові правила можуть створити додаткову невизначеність для компаній і негативно вплинути на інвестиційний клімат.

Очікується, що у разі ухвалення закон набуде чинності вже у квітні та діятиме щонайменше протягом року, ставши одним із найжорсткіших інструментів контролю цін на паливо в Європі.

