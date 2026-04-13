Цены на топливо упадут: одна из стран ЕС придумала, как этого добиться

Правительство Германии объявило о срочных мерах для снижения цен на топливо после резкого скачка, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке. О решении сообщил канцлер Фридрих Мерц на пресс-конференции в Берлине.

Цены на нефть. Фото: из открытых источников

Коалиция согласовала пакет поддержки на сумму 1,6 млрд евро, который предусматривает временное снижение энергетического налога на бензин и дизель. В течение двух месяцев цена топлива должна уменьшиться примерно на 17 центов за литр.

Власти рассчитывают, что нефтяные компании оперативно передадут налоговое послабление конечным потребителям, как домохозяйствам, так и бизнесу, который особенно остро ощущает рост затрат на энергоресурсы.

Решение стало итогом срочных переговоров лидеров правящей коалиции. В обсуждении участвовали представители ключевых политических сил страны, включая Социал-демократическую партию Германии, которую представляют Ларс Клингбайль и Бербель Бас, а также глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер.

Переговоры проходили на фоне стремительного роста цен на энергоносители, который усиливает давление на экономику крупнейшей страны Европы. В Берлине признают: ситуация требует быстрых и ощутимых решений, чтобы не допустить дальнейшего удорожания товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что шаг правительства носит временный характер, однако может стать сигналом для рынка и частично стабилизировать цены. В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и ситуации на глобальных энергетических рынках.

Таким образом Германия пытается оперативно защитить потребителей и бизнес от энергетического шока, одновременно удерживая экономику от более глубокого кризиса.

Читайте также на портале "Комментарии" — мировые нефтяные рынки резко отреагировали на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива: цены на сырьё подскочили более чем на 7% и впервые за долгое время превысили отметку в 100 долларов за баррель. Об этом сообщает Reuters.



