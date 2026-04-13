Ціни на пальне впадуть: одна з країн ЄС вигадала, як цього досягти

Уряд Німеччини оголосив про термінові заходи для зниження цін на пальне після різкого стрибка, викликаного загостренням ситуації на Близькому Сході. Про рішення повідомив канцлер Фрідріх Мерц на прес-конференції у Берліні.

Коаліція погодила пакет підтримки на суму 1,6 млрд євро, що передбачає тимчасове зниження енергетичного податку на бензин та дизель. Протягом двох місяців ціна палива має зменшитись приблизно на 17 центів за літр.

Влада розраховує, що нафтові компанії оперативно передадуть податкове послаблення кінцевим споживачам, як домогосподарствам, так і бізнесу, який особливо гостро відчуває зростання витрат на енергоресурси.

Рішення стало результатом термінових переговорів лідерів правлячої коаліції. В обговоренні взяли участь представники ключових політичних сил країни, включаючи Соціал-демократичну партію Німеччини, яку представляють Ларс Клінгбайль та Бербель Бас, а також голова Християнсько-соціального союзу Маркус Зедер.

Переговори відбувалися на тлі стрімкого зростання цін на енергоносії, що посилює тиск на економіку найбільшої країни Європи. У Берліні визнають: ситуація вимагає швидких та відчутних рішень, щоб не допустити подальшого подорожчання товарів та послуг.

Експерти зазначають, що крок уряду має тимчасовий характер, проте може стати сигналом для ринку та частково стабілізувати ціни. Водночас, подальша динаміка залежатиме від розвитку конфлікту на Близькому Сході та ситуації на глобальних енергетичних ринках.

Таким чином Німеччина намагається оперативно захистити споживачів та бізнес від енергетичного шоку, водночас утримуючи економіку від глибшої кризи.

