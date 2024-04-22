Чего испугались в Германии после утверждения в США помощи Украине: к чему готовиться Европе

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что утвержденная накануне Палатой представителей помощь США Украине может стать последней перед долгим перерывом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает n-tv.

Германия. Фото: из открытых источников

"Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время – или даже последний вообще", – сказал Хофрайтер медиагруппе Funke.

Политик отметил, что американская поддержка Украины стала слишком неопределенной, учитывая длительный тупик вокруг утверждения пакета помощи.

"Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", – высказался Антон Хофрайтер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в субботу Палата представителей США поддержала, наконец, законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине в размере 60,84 млрд долларов. Голосование в Сенате (верхняя палата) намечено на 23 апреля, после чего дело будет лишь за подписью президента Джо Байдена. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее". Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент? Как ситуация, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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