logo

BTC/USD

66356.56

ETH/USD

3223.43

LTC/USD

85.63

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Чего испугались в Германии после утверждения в США помощи Украине: к чему готовиться Европе
commentss НОВОСТИ Все новости

Чего испугались в Германии после утверждения в США помощи Украине: к чему готовиться Европе

В Германии не исключают, что согласованная Конгрессом США помощь Украине может быть последней

сегодня, 08:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава европейского комитета в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что утвержденная накануне Палатой представителей помощь США Украине может стать последней перед долгим перерывом. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает n-tv.

Чего испугались в Германии после утверждения в США помощи Украине: к чему готовиться Европе

Германия. Фото: из открытых источников

"Возможно, это последний пакет помощи США за очень долгое время – или даже последний вообще", – сказал Хофрайтер медиагруппе Funke.

Политик отметил, что американская поддержка Украины стала слишком неопределенной, учитывая длительный тупик вокруг утверждения пакета помощи.

"Мы, европейцы, должны сделать для Украины гораздо больше", – высказался Антон Хофрайтер.

Читайте также на портале "Комментарии" — в субботу Палата представителей США поддержала, наконец, законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине в размере 60,84 млрд долларов. Голосование в Сенате (верхняя палата) намечено на 23 апреля, после чего дело будет лишь за подписью президента Джо Байдена. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее". Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент? Как ситуация, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.                                             

Также издание "Комментарии" сообщало – последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/14-36-Ukrainischer-Militaersprecher-Russland-erhoeht-Druck-rund-um-Bachmut-aber-Tschassiw-Jar-haelt-durch--article23143824.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости