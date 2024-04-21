Помощь Украине от США: о чем говорит голосование в Конгрессе, какие будут последствия

Палата представителей США поддержала, наконец, законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине в размере 60,84 млрд долларов. Голосование в Сенате (верхняя палата) намечено на 23 апреля, после чего дело будет лишь за подписью президента Джо Байдена. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже поблагодарил США за помощь, которая, по его словам, "поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба народы сильнее". Какие выводы из происходящего можно сделать на данный момент? Как ситуация, в том числе, в ракурсе российско-украинской войны, может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Голосования в Конгрессе имеют большое символическое значение

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов акцентирует, что позитивное для нас голосование в Конгрессе стало показателем стратегического решения американских элит по поводу отношения к войне. "Партия изоляции" и сторонники умиротворения России остались в меньшинстве, выбран путь силового принуждения агрессора к миру, акцентирует он.

"Одной из причин этого стала собственно позиция Кремля. После 17 марта политические требования со стороны российского руководства стали еще более невыполнимыми, что фактически означало отказ от переговоров о мирном урегулировании. Президент Зеленский и украинская дипломатия провели правильную коммуникацию со всеми политическими группами в США и сумели получить двухпартийную поддержку для решения о помощи Украине. Сторонники Трампа не голосовали за это решение, и с ними еще нужно будет работать. Но голосование по пакету международной помощи прошло без выполнения их требований по поводу границы и мигрантов, и это будет замечено американскими избирателями", – отмечет эксперт.

Он также обращает внимание, что Конгресс дал президенту США инструмент для конфискации замороженных российских активов. Это, считает Игорь Попов, может создать интересный прецедент для других юрисдикций. Вопрос дальнейшей судьбы этих активов будет обсуждаться на июньской встрече G7.

"Новые поставки американского оружия позволят пополнить запасы украинской армии и вернуть паритет на фронте по огневой мощи. Также мы ожидаем усиления противовоздушной обороны, что особенно важно в связи с обстрелами гражданской инфраструктуры Украины", – поясняет эксперт.

По его словам, финансовая помощь позволит сократить бюджетный дефицит и таким образом избежать риска инфляции в этом году. Хотя, акцентирует он, финансовая ситуация в следующем году будет требовать либо новых займов, либо иных глобальных решений.

Вероятно, в Кремле рассчитывали на провал американской помощи и на ослабление Украины. Угроза конфискации активов также стала сюрпризом для РФ. А намерения провести зеркальные конфискации активов западных компаний на территории страны-агрессора лишь ускорят их выход с российского рынка", – прогнозирует Игорь Попов. "Российское руководство довольно эмоционально реагирует на решения американского Конгресса

Голосования в Конгрессе, констатирует он, имеют большое символическое значение. Усиливают позицию Украины не только на линии фронта, но и в дипломатических переговорах, в том числе закрытых консультациях о мирном урегулировании.

Кстати, теперь вопрос личного участия президента США Джо Байдена в этом событии становится фактически решенным, а это сигнал и для многих других мировых лидеров", – уверен Игорь Попов. "Это усиление позиции будет реализовано, в том числе, в решениях Глобального Саммита мира

Коллективный Запад снова достиг консенсуса в отношении поддержки Украины

Экономический эксперт Даниил Монин поделился такими размышлениями:

"Голосование в Конгрессе – это долгожданная поддержка Украины со стороны США. Она имеет в первую очередь политическое значение. Нас в этом году уже поддерживают европейские страны, Канада, Япония. А теперь – и США. То есть, коллективный Запад снова достиг консенсуса в отношении поддержки Украины".

Эксперт акцентирует, что основная часть из выделяемых почти 61 млрд долларов пойдет американской военной промышленности.

"Чистая финансовая помощь Украине от США составит 7,85 млрд долларов. Причем на этот раз не грантов, а беспроцентных кредитов. При этом, президент США после 15 ноября (то есть – после выборов) сможет своим решением списать 50% этого кредита", – поясняет Даниил Монин.

По его словам, что касается военной поддержки, то сколько реально ее будет – покажет время.

"Но уже сейчас очевидно, что с усиливающейся поддержкой со стороны Запада наши Силы обороны смогут сдержать наступление России и наносить ей болезненные удары", – констатирует эксперт.

Военная помощь США поступит к нам быстро

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, то, что Палата представителей проголосовала за выделение военно-финансовой помощи Украине для отражения российской агрессии позволит внести определенные улучшения в наши оборонные возможности. Приветствует он и принятие решения в США о возможности конфисковать российские активы в пользу Украины. Важно, чтоб это было теперь реализовано.

"Насколько я понимаю, основной упор будет сделан на системы ПВО, на зенитноуправляемые ракеты для комплексов противовоздушной обороны, на 155-мм артиллерийские снаряды, а также на номенклатуру вооружения для сухопутных войск. Всё это поможет нам укрепить именно оборонные возможности. Это не о нашем наступлении. Нам бы сдержать вражеский натиск", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что вышеназванное вооружение поступит к нам быстро. Ведь оно, скорее всего, уже складировано на территории американских военных баз в ЕС. И в ближайшее время появится в Украине, в том числе на линии соприкосновения.

"Несмотря на то, что я постоянно критикую наш дипломатический корпус, в этот раз он сработал хорошо. Причем, сработал на западный манер, без тактики агрессивной дипломатии, к которой у нас иногда, увы, прибегают, но которая не приносит нужного результата", – отмечает Олег Стариков.

При этом, продолжает он, следует понимать, что без развития собственного ВПК нам будет крайне тяжело.

"В последнее время тут позитивные подвижки, – считает эксперт. – Мы наладили и увеличили выпуск САУ "Богдана" (десять штук в месяц, как было заявлено, это очень хороший показатель), многого другого. Важно понять, что в войне всё решают ресурсы, финансы, экономика, ВПК, мобресурс".

Читайте также на портале "Комментарии" — последние действия различных игроков вокруг войны в Украине: что происходит и к чему готовиться.



