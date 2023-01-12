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Чьей отмашки ждет Шольц, чтобы начать поставки танков Украине

Аналитики считают, что британские танки для Украины не изменят позицию Шольца, она зависит от Байдена

сегодня, 10:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии Олаф Шольц, конечно же, учитывает позиция Лондона и готовность правительства Великобритании начать поставки танков Украине. Но Берлин все равно не будет следовать примеру Великобритании, пока не получит соответствующий сигнал из Вашингтона. В этом решении Олаф Шольц будет ориентироваться на позицию президента США Джо Байдена.

Чьей отмашки ждет Шольц, чтобы начать поставки танков Украине

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

По словам пресс-секретаря Шольца, планы Лондона по поставкам Украине танков Challenger 2 не изменят позицию правительства Германии, которое до сих пор не решилось передать танки Leopard Киеву.

Два немецких источника отметили, что позиция канцлера ФРГ сильно связана с позицией президента США Джо Байдена, с которым Шольц тесно координировал свои действия, когда принимал решение о передаче Украине немецких БМП Marder.

Ранее немецкий канцлер подчеркнул важность обсуждения вооружений с президентом США, заявив, что отправка танков Украине должна обсуждаться "вместе с друзьями и союзниками, и особенно с трансатлантическим партнером, с США".

Тем не менее, издание отмечает, что поставки британской техники, усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.                                                          

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина гневно отреагировали на передачу Украине первых танков Leopard, уверяют, что понадобится совсем немного времени, чтобы превратить новое западное оружие в металлолом.




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Источник: https://www.politico.eu/article/britain-germany-us-battle-tanks-ukraine-war/
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