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Число жертв наезда на людей в Трире увеличилось вдвое

В Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.

сегодня, 19:41
Автор:

Ольга Чародий

Под колесами внедорожника в германском городе Трире погибли четыре  человека, один из  них маленький ребенок.

Число жертв наезда на людей в Трире увеличилось вдвое

Фото: из открытых источников

Полиция установила личность водителя, им оказался 51-летний житель города. При задержании он оказывал яростное сопротивлении сотрудникам полиции.

Как пишет издание focus.de, мужчина наехал на пешеходную зону на самом большом рынке года в состоянии агрессии -  попытаться разрушить или  навредить  другому человеку. Такое  состояние называют   "амока", когда  человек не может  с собой совладать, ему хочется причинить боль другому человеку.

Люди пытались убежать от автомобиля, пытались скрыться  от  внедорожника в недалеко находящих  магазинах. По словам очевидцев, коляска с маленьким ребенком отлетела на несколько метров. Ребенка спасти не удалось. Ранее сообщалось что от  наезда пострадало  более 25  человек, все они  доставлены с разной степенью тяжести в больницы. Среди пострадавших есть тяжело раненые,  они находится в коме.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на данный момент злоумышленник задержан правоохранителями Германии. О мотивах поступка задержанного ничего не сообщается.


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Источник: https://www.focus.de/panorama/welt/hintergruende-unklar-autofahrer-faehrt-in-trier-in-fussgaengerzone-in-menschengruppe-eine-tote-mehrere-verletzte_id_12723997.html
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