Число жертв наезда на людей в Трире увеличилось вдвое

Под колесами внедорожника в германском городе Трире погибли четыре человека, один из них маленький ребенок.

Фото: из открытых источников

Полиция установила личность водителя, им оказался 51-летний житель города. При задержании он оказывал яростное сопротивлении сотрудникам полиции.

Как пишет издание focus.de, мужчина наехал на пешеходную зону на самом большом рынке года в состоянии агрессии - попытаться разрушить или навредить другому человеку. Такое состояние называют "амока", когда человек не может с собой совладать, ему хочется причинить боль другому человеку.

Люди пытались убежать от автомобиля, пытались скрыться от внедорожника в недалеко находящих магазинах. По словам очевидцев, коляска с маленьким ребенком отлетела на несколько метров. Ребенка спасти не удалось. Ранее сообщалось что от наезда пострадало более 25 человек, все они доставлены с разной степенью тяжести в больницы. Среди пострадавших есть тяжело раненые, они находится в коме.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что на данный момент злоумышленник задержан правоохранителями Германии. О мотивах поступка задержанного ничего не сообщается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!