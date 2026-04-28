Что делать Украине с новой реальностью: почему заявление Мерца все переиграло

Кравцев Сергей
Заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о необходимости признания украинских территорий русскими – это не спонтанные слова. Это продуманная домашняя заготовка и попытка вернуть Германию в большую игру. Такое мнение высказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Вадим Денисенко предполагает, что сейчас, похоже, главная цель Берлина стать частью переговорного процесса из-за определенного давления на Украину, ведь Германия – главный донор Украины. Ну, а главная цель Мерца – через этот план помимо всего прочего улучшить свои электоральные позиции.
По мнению эксперта, это не короткая игра, а игра в долгую. Мерц сознательно вынес за скобки вопросы снятия санкций с РФ и дальнейшие отношения Россия-Германия. Мерц прекрасно отдает себе отчет: без Европы невозможно единоличное снятие санкций американцами. И этот вопрос он оставил как свой козырь в рукаве.
