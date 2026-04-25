ЄС без ілюзій: Німеччина пропонує Україні «шлях без членства»

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про необхідність прискореного зближення України з Європейським Союзом, проте визнав: швидкий вступ до ЄС на цьому етапі неможливий. Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Мерця, у Брюсселі та столицях країн-членів існує спільне розуміння того, що повноцінне членство України потребує часу та виконання низки умов. Водночас Берлін виступає за глибше залучення Києва до європейських процесів уже зараз.

Як один із варіантів канцлер запропонував розширити участь України в роботі інститутів ЄС. Зокрема йдеться про можливу присутність президента Володимира Зеленського на засіданнях Європейської ради – нехай і без права голосу. Крім того, розглядається поступове підключення України до окремих напрямів політики ЄС щодо просування реформ.

Мерц підкреслив, що Євросоюз потребує чіткої стратегії поетапного зближення з Україною. За його словами, цей процес має завершитись повноправним членством, проте до цього потрібно вибудувати систему проміжних кроків.

Він також зазначив, що обговорював цей підхід із Зеленським останніми днями. На думку канцлера, такий формат інтеграції здатний одночасно прискорити переговори про вступ та створити реальний "міст" до майбутнього членства.

Таким чином, Німеччина фактично пропонує нову модель відносин з Україною – тіснішу, ніж зараз, але без формального розширення ЄС у короткостроковій перспективі.

