Що робити Україні з новою реальністю: чому заява Мерца все переграла

Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність визнання українських територій російськими – це не спонтанні слова. Це продумана домашня заготовка і спроба повернути Німеччину у велику гру. Таку думку висловив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел

"Заява Мерца – це драфт мирного плану Німеччини. Вперше за час війни Берлін вийшов із своїм планом. Правда, поки він завуальований під "роздуми на тему". Але це точно драфт плану, який передбачає спробу стати субʼєктом, а не спостерігачем. Адресатами заяви є не лише Україна, але, перш за все, Путін та Трамп. Мерц пропонує план, який передбачає три речі: припинення вогню, проведення референдуму про визнання окупованих територій російськими і в обмін за це можливий вступ України в ЄС", – зазначив політолог.

Вадим Денисенко припускає, що зараз, схоже, головна ціль Берліна стати частиною переговорного процесу через певний тиск на Україну, адже Німеччина – головний донор України. Ну, а головна ціль Мерца – через цей план, крім всього іншого, покращити свої електоральні позиції.

На думку експерта, це не коротка гра, а гра в довгу. Мерц свідомо виніс за дужки питання зняття санкцій з РФ і подальші стосунки Росія-Німеччина. Мерц прекрасно усвідомлює: без Європи неможливе одноосібне зняття санкцій американцями. І це питання він залишив, як свій козир у рукаві.

"Заява Мерца не означає припинення фінансування України. Вона означає, що Берлін пробує змінювати правила гри. І нам потрібно думати, що робити з цією новою реальністю", – констатував Вадим Денисенко.

