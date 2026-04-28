Що робити Україні з новою реальністю: чому заява Мерца все переграла

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Заява канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про необхідність визнання українських територій російськими – це не спонтанні слова. Це продумана домашня заготовка і спроба повернути Німеччину у велику гру. Таку думку висловив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Фрідріх Мерц. Фото: з відкритих джерел
Вадим Денисенко припускає, що зараз, схоже, головна ціль Берліна стати частиною переговорного процесу через певний тиск на Україну, адже Німеччина – головний донор України. Ну, а головна ціль Мерца – через цей план, крім всього іншого, покращити свої електоральні позиції.
На думку експерта, це не коротка гра, а гра в довгу. Мерц свідомо виніс за дужки питання зняття санкцій з РФ і подальші стосунки Росія-Німеччина. Мерц прекрасно усвідомлює: без Європи неможливе одноосібне зняття санкцій американцями. І це питання він залишив, як свій козир у рукаві.
