Что не так с помощью Украине: почему Шольц снова обратился к партнерам по ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их как можно быстрее увеличить ее. Как передает портал "Комментарии", об этом глава немецкого правительства заявил в интервью "Die Zeit".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

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