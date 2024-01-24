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Что не так с помощью Украине: почему Шольц снова обратился к партнерам по ЕС

Олаф Шольц считает, что помощь европейских союзников Украине недостаточна, призвал тех исправить ситуацию и в разы увеличить поддержку Киева

сегодня, 16:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что европейские союзники запланировали "недостаточно" военной помощи Украине на 2024 год и призвал их как можно быстрее увеличить ее. Как передает портал "Комментарии", об этом глава немецкого правительства заявил в интервью "Die Zeit".

Что не так с помощью Украине: почему Шольц снова обратился к партнерам по ЕС

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Суммы, которые европейские государства пока предусмотрели на 2024 год, еще недостаточно велики. В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", – сказал он.

Шольц добавил, что "было бы самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

Читайте также на портале "Комментарии" — европейский страны, включая лидеров ЕС – Германию и Францию, все чаще выставляют претензии друг к другу из-за неспособности предоставить Украине достаточное количество оружия. Германия, в частности, подталкивает Еврокомиссию к составлению обзора запланированной странами финансовой и военной помощи Украине, что некоторые рассматривают как способ привлечь страны к ответственности за то, что они предоставляют. Об этом сообщило издание Bloomberg, со ссылкой на анонимных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Также издание "Комментарии" сообщало – в США и Европейском Союзе якобы серьезно обеспокоены поставками Северной Кореей снарядов и возможными поставками ракет – для России. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба откровенно заявляет, что, похоже, Северная Корея для РФ более эффективный партнер, чем для Украины – страны Запада, поставляющие нам артиллерийские боеприпасы. Он акцентирует, что ВСУ испытывают острую нехватку артснарядов и боеприпасов к ПВО. Координатор Совета национальной безопасности и обороны Белого дома Джон Кирби также констатирует, что у ВСУ возник дефицит средств для ПВО. Но разводит руками – мол, дело за Конгрессом. Что происходит с военной помощью Украине? Почему под конец второго года вторжения РФ – имеем такие проблемы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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