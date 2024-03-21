Что произойдет, если заморозить войну. В Германии дали четкий ответ

Как отметил Омид Нурипур, украинцы не заслуживают того, чтобы партнеры, сидя за столом, размышляли о том, что им уже не хочется вести эту войну.

Омид Нурипур

При этом депутат подчеркнул, что надо понимать правду, что замораживание войны никоим образом не поможет Украине, а наоборот станет действенной помощью стране-агрессору России.

По его словам, если Украина не сможет вернуть свои временно оккупированные территории, это станет шаблоном для следующей войны. При этом депутат добавил, что Украина должна вернуть свой суверенитет и цельность. Впрочем, он подчеркнул, что Украина не является колонией Германии и должна сама определиться с тем, как ей действовать дальше.

Напомним, лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил , что войну в Украине необходимо заморозить. Даже после шквала критики он отказался отказываться от своей позиции. Более того, политик заявил, что окно возможностей для прекращения боевых действий в Украине может открыться в любой момент.

Вместе с тем, вероятно, идею заморозки войны также рассматривают в Соединенных Штатах. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говоря о победе Украины в войне с Россией не назвал возобновление территориальной целостности страны и возвращение оккупированных территорий. Именно поэтому некоторые аналитики предположили, что таким образом Салливан послал сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о том, что можно запускать процесс мирных переговоров, который якобы нужен Белому дому накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.