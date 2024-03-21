logo

BTC/USD

66718.43

ETH/USD

3518.02

LTC/USD

86.17

USD/UAH

39.20

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Что произойдет, если заморозить войну. В Германии дали четкий ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Что произойдет, если заморозить войну. В Германии дали четкий ответ

Заморозка войны в Украине только поможет стране-агрессору России, об этом заявил депутат бундестага, лидер Партии зеленых Омид Нурипур, пишет NTV. По его словам, украинцы не заслуживают такого решения

сегодня, 14:41
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как отметил Омид Нурипур, украинцы не заслуживают того, чтобы партнеры, сидя за столом, размышляли о том, что им уже не хочется вести эту войну.

Что произойдет, если заморозить войну. В Германии дали четкий ответ

Омид Нурипур

При этом депутат подчеркнул, что надо понимать правду, что замораживание войны никоим образом не поможет Украине, а наоборот станет действенной помощью стране-агрессору России.

По его словам, если Украина не сможет вернуть свои временно оккупированные территории, это станет шаблоном для следующей войны. При этом депутат добавил, что Украина должна вернуть свой суверенитет и цельность. Впрочем, он подчеркнул, что Украина не является колонией Германии и должна сама определиться с тем, как ей действовать дальше.

Напомним, лидер парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил , что войну в Украине необходимо заморозить. Даже после шквала критики он отказался отказываться от своей позиции. Более того, политик заявил, что окно возможностей для прекращения боевых действий в Украине может открыться в любой момент.

Вместе с тем, вероятно, идею заморозки войны также рассматривают в Соединенных Штатах. В частности, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говоря о победе Украины в войне с Россией не назвал возобновление территориальной целостности страны и возвращение оккупированных территорий. Именно поэтому некоторые аналитики предположили, что таким образом Салливан послал сигнал российскому диктатору Владимиру Путину о том, что можно запускать процесс мирных переговоров, который якобы нужен Белому дому накануне президентских выборов в Соединенных Штатах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.n-tv.de/politik/13-20-Russen-melden-Einnahme-von-weiterem-Dorf-in-Ostukraine--article23143824.html
Теги:
comments

Обсуждения

Борис Велев

сегодня, 17:13

Похоже, не все политики в мире понимают реальности, происходящие у нас в Украине,после вторжения России. На фоне необъективного видения и способности действовать быстро и эффективно, рождаются очень много ненужных встреч и самитов, а вот результат мизерный.


Новости

Все новости