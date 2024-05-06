Что ждет украинских мужчин в Германии: в МВД намекнули, к чему готовиться

Министр внутренних дел немецкой федеральной земли Гессен Роман Посек не исключил возможности того, что Германия может помочь Украине с возвращением военнообязанных мужчин. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Tagesspiegel".

Германия. Фото: из открытых источников

"Это может также включать помощь в обеспечении того, чтобы Украина могла использовать мужчин, которые сбежали за границу, но могут быть привлечены к войне", — заявил Посек.

По словам политика, в вопросе украинских мужчин возникает дилемма, поскольку нужно поддержать обороноспособность Украины, но в то же время Германия хочет оставаться безопасным убежищем для беженцев.

Комментируя ограничения консульских услуг для мужчин за рубежом, введенных Министерством иностранных дел Украины, Посек отметил, что не видит шансов, что Германия будет выдавать какую-то собственную замену просроченным паспортам.

"Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством", — пояснил он.

Как сообщают СМИ Германии, федеральные земли и Министерство внутренних дел Германии планируют обсудить ситуацию с украинскими мужчинами во вторник, 7 мая. Федеральные земли хотят, чтобы Берлин принял какое-нибудь общенациональное решение.

Отметим, ранее немецкое издание "Welt" опубликовало материал о том, что в Германии в некоторых районах больше не хотят принимать беженцев из Украины из-за большого потока мигрантов. Там заявляют, что интеграция всех прибывших больше невозможна.

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