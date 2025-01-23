Чуда не произошло: Шольц сделал заявление о мире в Украине

Многие в мире с нетерпением ожидали инаугурации президента США Дональда Трампа, надеясь на какие-то позитивные сдвиги в решении вопроса с войной в Украине, но боевые действия продолжаются и нет предпосылок, что они вскоре могут закончиться. Так канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, и союзники должны обеспечить нашей стране безопасное будущее. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал в интервью Rheinische Post.

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о возможности введения миротворческих сил в Украину, Шольц отметил, что страны-партнеры Украины в ближайшее время обсудят гарантии безопасности по завершении войны.

"Было бы хорошей новостью, если бы война в Украине подошла к концу. Но даже тогда нам все равно придется обеспечить Украине безопасное будущее. Затем речь пойдет о гарантиях безопасности, а также о том, как Украина может сохранить сильную армию, которую мы сможем вооружить вместе. Мы обсудим это с нашими союзниками в ближайшее время", — рассказал канцлер.

При этом канцлер подчеркнул, что сейчас не время для подобных спекуляций, поскольку ничего не должно решаться через головы украинцев.

"И до мира нам еще далеко", — заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц также уточнил, что Германия имеет дефицит бюджета в 25 миллиардов евро, и поэтому не может сейчас увеличить помощь Украине и начать тратить 2% от ВВП на оборону, как требует НАТО.

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