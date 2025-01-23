Чуда не произошло: Шольц сделал заявление о мире в Украине

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Кравцев Сергей
Многие в мире с нетерпением ожидали инаугурации президента США Дональда Трампа, надеясь на какие-то позитивные сдвиги в решении вопроса с войной в Украине, но боевые действия продолжаются и нет предпосылок, что они вскоре могут закончиться. Так канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до мира в Украине еще далеко, и союзники должны обеспечить нашей стране безопасное будущее. Как передает портал "Комментарии", об этом политик сказал в интервью Rheinische Post.
Олаф Шольц. Фото: из открытых источников
Отвечая на вопрос о возможности введения миротворческих сил в Украину, Шольц отметил, что страны-партнеры Украины в ближайшее время обсудят гарантии безопасности по завершении войны.
При этом канцлер подчеркнул, что сейчас не время для подобных спекуляций, поскольку ничего не должно решаться через головы украинцев.
Олаф Шольц также уточнил, что Германия имеет дефицит бюджета в 25 миллиардов евро, и поэтому не может сейчас увеличить помощь Украине и начать тратить 2% от ВВП на оборону, как требует НАТО.
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