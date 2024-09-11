Дебаты между Трампом и Гаррис: демократы сумели эффектно «добить» оппонента

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Ткачик Олеся
В дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис нет и не могло быть победителей или проигравших, ведь у каждого из кандидатов была своя стратегия, обращенная на поле соперника, отметил политтехнолог Олег Постернак.
Трамп и Гаррис
По его словам, для Гаррис важно было разрушить мифы о "неразумной" провалившей миграционную политику вице-президентке для Трампа — показать себя максимально адекватным и взвешенным, но не за счет жертвы своего эксцентричного образа для собственного электорального ядра.
Затем она перешла в атаку, говорит эксперт, Трамп оставил после своего президентства наибольший уровень безработицы, развалившуюся систему здравоохранения и угрозу демократии (несколько раз упоминать о "проекте 2025").
Вместе с тем, говорит Постернак, Трамп отбивался прогнозируемыми фразами, наконец скатился к обвинению Гаррис в марксизме, и использовал "запретный прием", оскорбляя отца Гаррис – университетского профессора. Было заметно, отмечает эксперт, как Камала в первые минуты пыталась не реагировать на выпад, но впоследствии стало заметно, что этот удар дался ей тяжело, убрав свою калифорнийскую улыбку.
В итоге, говорит эксперт, Трамп выглядел условно говоря "взвешенным" на весах, совершенно понятным и прогнозируемым, раскрытой книгой. Гаррис смогла показать себя новой, чуть-чуть голливудской актрисой ученицей-отличницей, которая учится и постоянно растет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ отреагировали на дебаты Трампа и Гаррис.
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