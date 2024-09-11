Дебаты между Трампом и Гаррис: демократы сумели эффектно «добить» оппонента

В дебатах между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис нет и не могло быть победителей или проигравших, ведь у каждого из кандидатов была своя стратегия, обращенная на поле соперника, отметил политтехнолог Олег Постернак.

Трамп и Гаррис

По его словам, для Гаррис важно было разрушить мифы о "неразумной" провалившей миграционную политику вице-президентке для Трампа — показать себя максимально адекватным и взвешенным, но не за счет жертвы своего эксцентричного образа для собственного электорального ядра.

"Действительно, Гаррис со своей задачей справилась более эффектно. Думаю за счет новизны и женского образа. Она использовала дебаты для того, чтобы представить свою экономическую программу (это было первым вопросом ведущих ABC), используя палкие электоральные образы (детская кроватка, жилье для молодых семей и т.п.)", — отметил эксперт.

Затем она перешла в атаку, говорит эксперт, Трамп оставил после своего президентства наибольший уровень безработицы, развалившуюся систему здравоохранения и угрозу демократии (несколько раз упоминать о "проекте 2025").

Вместе с тем, говорит Постернак, Трамп отбивался прогнозируемыми фразами, наконец скатился к обвинению Гаррис в марксизме, и использовал "запретный прием", оскорбляя отца Гаррис – университетского профессора. Было заметно, отмечает эксперт, как Камала в первые минуты пыталась не реагировать на выпад, но впоследствии стало заметно, что этот удар дался ей тяжело, убрав свою калифорнийскую улыбку.

"Эти дебаты – вершина манипуляционных трюков и ужимов, действенных риторических приемов и словесных хуков. Их обязательно нужно пересматривать тем, кто интересуется техниками информационных манипуляций", – считает Постернак.

В итоге, говорит эксперт, Трамп выглядел условно говоря "взвешенным" на весах, совершенно понятным и прогнозируемым, раскрытой книгой. Гаррис смогла показать себя новой, чуть-чуть голливудской актрисой ученицей-отличницей, которая учится и постоянно растет.

"И чтобы нанести решающий удар, демократы подготовили после прений подарок. Селебрити Тейлор Свифт публично поддержала в сети Instagram кандидатуру Гарриса на пост президента США после дебатов. По данным опросов, для 18% важно, кого поддерживает Свифт, чрезвычайно популярная в американской культуре", — подытожил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ отреагировали на дебаты Трампа и Гаррис.



