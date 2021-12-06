Дело Пэн Шуай: немецкие спортсмены призывают провести расследование

Независимая организация элитных спортсменов Германии призвала Международный олимпийский комитет (МОК) предоставить доказательства безопасности китайской теннисистки Пэн Шуай и призвала провести независимое расследование ситуации. Об этом сообщает Reuters.

Теннисистка Пен Шуай - Reuters

Местонахождение Пэн вызвало международную обеспокоенность после почти трехнедельного публичного отсутствия после того, как в начале ноября она опубликовала в социальных сетях сообщения о том, что бывший вице-премьер Китая Чжан Гаоли совершил над ней сексуальное насилие.

Ни вышедший в отставку Чжан в 2018 году ни китайское правительство не прокомментировали обвинения Пэн, и эта тема была заблокирована от прямого обсуждения в китайском Интернете, который подвергается цензуре.

Из-за беспокойства по поводу ситуации с бывшей ракеткой мира в парном разряде Пен и безопасности других игроков Женская теннисная ассоциация (WTA) на прошлой неделе объявила о немедленной приостановке турниров в Китае.

После решения WTA МОК заявил, что провел второй видеозвонок с Пэн после того, как впервые поговорил с ней 21 ноября.

Организация Athleten Deutschland сказала, что заявления МОК "не дают никаких доказательств того, действительно ли Пен Шуай в безопасности, может ли она принимать свободные решения и может ли она выражаться без принуждения и цензуры". Однако похвалила WTA за то, что она выступила за Пен и сказала, что МОК должен следовать этому примеру. Athleten Deutschland заявила, что МОК должен "поставить защиту пострадавшей выше политических и экономических соображений". Также организация призвала провести независимое расследование этого дела.

Athleten Deutschland также призвала МОК сделать защиту спортсменов своей первоочередной задачей и обеспечить безопасность спортсменов на Играх в Пекине.

Группа также призвала МОК соблюдать права человека и реализовывать стратегию прав человека, а также добиваться от Китая гарантий по этому вопросу на Зимних играх.

МОК отказался отвечать на запросы Athleten Deutschland, заявив, что не имеет ничего, чтобы добавить в заявление на прошлой неделе.

Как сообщали ранее "Комментарии", ожидается, что на этой неделе администрация Байдена объявит , что чиновники США не будут посещать Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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