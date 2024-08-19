Украина может проиграть в войне: от чего предостерегают Шольца его однопартийцы

Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократ Михаэль Рот раскритиковал подход коалиции, куда входит его собственная партия, к дальнейшему финансированию помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Рот сделал в интервью газете Funke Mediengruppe.

Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Депутат назвал "роковым сигналом" со стороны федерального правительства в отношении Украины, "если в будущих федеральных бюджетах не будет запланировано дальнейших средств на новую военную помощь".

Рот отметил, что украинская армия впервые за много месяцев снова перешла в наступление, и сейчас страна нуждается в полной поддержке своего важнейшего военного союзника в Европе – Германии.

"При этом дебаты о будущем финансировании военной помощи выглядят как завуалированное снятие ответственности с Германии. Мы не можем ставить нашу безопасность в зависимость от бюджетных ограничений", – отметил он.

В правительственном проекте федерального бюджета на 2025 год, одобренном кабинетом министров в июле, на помощь Украине было выделено примерно 4 млрд евро, и не ожидается, что эта сумма изменится после достижения нового бюджетного компромисса, согласованного в пятницу.

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