logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия В Германии пытаются расшатать тему со взрывами "Северного потока": кто продвигает вопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

В Германии пытаются расшатать тему со взрывами "Северного потока": кто продвигает вопрос

Инициативу продвигает глава ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, которая известна рядом пророссийских заявлений

сегодня, 10:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Руководитель ультралевой партии BSW Сара Вагенкнехт, известная пророссийской риторикой, требует разъяснений относительно нападений на газопроводы "Северного потока". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "ZDF".

В Германии пытаются расшатать тему со взрывами "Северного потока": кто продвигает вопрос

Германия. Фото: из открытых источников

Вагенкнехт призывает создать в Бундестаге следственную комиссию для выяснения роли федерального правительства в связи с атаками на газопроводы "Северный поток".

Комиссия, по ее мнению, должна расследовать, знали ли немецкие органы власти и представители правительства о планах атак.

"Если выяснится, что немецкие власти знали о плане атаки заранее, то мы получим скандал века в немецкой политике", – завила Вагенкнехт.

Взрыв газопровода "Северный поток" был "террористической атакой на наше энергоснабжение", продолжила Вагенкнехт. Она раскритиковала федеральное правительство за то, что оно ничего не сделало для расследования этого дела.

Читайте также на портале "Комментарии" — с подачи издания The Wall Street Journal активно обсуждается тема о том, что украинские чиновники якобы одобрили операцию по подрыву российских "Северных потоков". Реагируя на такие сообщения, советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг информацию о причастности Украины к взрывам на газопроводе "Северный поток-2". По его словам, такая диверсия была выгодна только России. В Белом доме вообще заявили, что воздержатся от комментирования материала издания The Wall Street Journal. О чем говорит данная ситуация? Может ли это быть очередной попыткой Москвы в ходе операции в Курской области ослабить поддержку Украины со стороны Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – заговор на самом высоком уровне: эксперт обвиняет Польшу и Украину в организации взрывов на Северном потоке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости