Дипломат рассказал, как Шольц может выйти из неудобной ситуации по непредоставлению ракет Taurus Украине

Валерий Чалый предложил Шольцу выступить с инициативой выделить средства на закупку для Украины несколько подобных еще более дешевых американских крылатых ракет AGM-158 JASSM, если он так не хочет, чтобы немецкие военные воевали на территории Украины.

Олаф Шольц

По его словам, на самом деле тормозящие американскую военную помощь акцентируют на финансовых расходах, поэтому Шольц может их покрыть.

Таким ходом, считает дипломат, немецкий канцлер может убить сразу 5 зайцев.

Во-первых, говорит Чалый, такой шаг сохранит лицо канцлеру Олафу Шольцу. Во-вторых, он покажет свою силу и уверенность президенту США Джозефу Байдену. В-третьих, удовлетворит требования Дональда Трампа. В-четвертых, пришлет правильный месседж агрессору, что его стратегию сломают. В-пятых, убедит украинцев, что все эти "маневры" действительно от глубокого анализа ситуации, а не от фантомного страха перед СССР, которого уже давно не существует.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз заявил , что он не будет предоставлять Украине ракеты "Таурус". По его словам, они будут выполнять свою роль только тогда, когда в их применении примут участие немецкие военные. Канцлер заявил, что не может быть и речи о его слабости. По его словам, речь идет о его осмотрительности.

Впрочем, известно, что немецкая оппозиция хочет инициировать против Шольца расследование. Там его упрекают, собственно тем, что он говорит о том, что ракеты Таурус должны обслуживать немецкие военные. Вместе с тем перехваченный россиянами разговор свидетельствует о том, что украинцы могут справиться с этим и сами. Поэтому оппозиционерам интересно, Шольц просто плохо информирован, или он намеренно вводит в заблуждение сообщество.