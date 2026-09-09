Дипломатический скандал: Мерц отказался контактировать с Трампом

Запланированный на 8 сентября телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом США Дональдом Трампом не состоялся и был отложен на неопределенный срок. Несмотря на отсутствие официальных разъяснений по поводу причин срыва переговоров, спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус намекнул, что разногласия между лидерами носят более глубокий характер, чем обычная накладка в расписаниях. По информации авторитетного издания BILD, демарш Берлина может быть связан с публичной поддержкой Трампом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), являющейся главным политическим оппонентом действующего канцлера.

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Скандируя патриотические лозунги, Трамп приветствовал успех АдГ в своей сети Truth Social, — отмечают журналисты, напоминая содержание скандального сообщения. — "Вау, у популистской партии в Германии была действительно большая ночь", — написал Трамп, добавив аббревиатуру "MGGA!!!" в значении "Сделаем Германию великой снова"".

Немецкая правительственная пресс-служба избежала прямых обвинений в адрес Белого дома, однако четко напомнила о красных линиях, которые американская сторона решила проигнорировать во время избирательной гонки в ФРГ.

"Связен ли перенос разговора с постом Трампа, Корнелиус не захотел комментировать, — сообщают в Берлине. — Он лишь сослался на позицию, которую Мерц уже неоднократно ясно высказывал ранее: канцлер в "абстрактной форме" неоднократно указывал, что "вмешательства или комментарии по поводу внутриполитической ситуации в Германии, особенно в связи с выборами", для него "неприемлемы"".

Ситуацию внутри Германии дополнительно подогревает политическое давление со стороны социал-демократов (СДПГ). Партнеры по коалиции требуют от правительства Мерца бескомпромиссного и жесткого отпора американскому лидеру за его попытки влиять на внутренние процессы европейского государства.

"Здесь нужно поговорить вчистую. Такое вмешательство недопустимо. Я думаю, мы [...] не можем с этим мириться", — эмоционально заявил управляющий фракции СДПГ в Бундестаге Дирк Визе.

Политик также привел зеркальный пример, чтобы продемонстрировать двойные стандарты в поведении Вашингтона: "Что было бы, если бы немецкое правительство отпраздновало победу демократа на выборах губернатора в США? Думаю, тогда Truth Social содрогался бы от реакции президента США".

Следует добавить, что первоочередной целью заранее согласованного звонка Мерца к Трампу должна была стать трагическая дата — 25-я годовщина террористических нападений 11 сентября 2001 года. Даже в условиях политического охлаждения, немецкая сторона отмечает непреклонность стратегического партнерства.

"Канцлеру важно, — резюмировал спикер Кабмина Штефан Корнелиус, — чтобы США и дальше могли рассчитывать на полную солидарность Германии и Европы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что победа "АдГ" в Саксонии-Ангальт возмутила мировое сообщество, в частности партия получила поздравления от Маска, Орбана и Сальвини.