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Недилько Ксения
Запланированный на 8 сентября телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом США Дональдом Трампом не состоялся и был отложен на неопределенный срок. Несмотря на отсутствие официальных разъяснений по поводу причин срыва переговоров, спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус намекнул, что разногласия между лидерами носят более глубокий характер, чем обычная накладка в расписаниях. По информации авторитетного издания BILD, демарш Берлина может быть связан с публичной поддержкой Трампом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), являющейся главным политическим оппонентом действующего канцлера.
Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
Немецкая правительственная пресс-служба избежала прямых обвинений в адрес Белого дома, однако четко напомнила о красных линиях, которые американская сторона решила проигнорировать во время избирательной гонки в ФРГ.
Ситуацию внутри Германии дополнительно подогревает политическое давление со стороны социал-демократов (СДПГ). Партнеры по коалиции требуют от правительства Мерца бескомпромиссного и жесткого отпора американскому лидеру за его попытки влиять на внутренние процессы европейского государства.
Политик также привел зеркальный пример, чтобы продемонстрировать двойные стандарты в поведении Вашингтона: "Что было бы, если бы немецкое правительство отпраздновало победу демократа на выборах губернатора в США? Думаю, тогда Truth Social содрогался бы от реакции президента США".
Следует добавить, что первоочередной целью заранее согласованного звонка Мерца к Трампу должна была стать трагическая дата — 25-я годовщина террористических нападений 11 сентября 2001 года. Даже в условиях политического охлаждения, немецкая сторона отмечает непреклонность стратегического партнерства.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что победа "АдГ" в Саксонии-Ангальт возмутила мировое сообщество, в частности партия получила поздравления от Маска, Орбана и Сальвини.