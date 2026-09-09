logo

BTC/USD

78922

ETH/USD

2497.01

USD/UAH

44.65

EUR/UAH

51.99

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Дипломатический скандал: Мерц отказался контактировать с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

Дипломатический скандал: Мерц отказался контактировать с Трампом

«Такое вмешательство недопустимо»: в Бундестаге требуют от Фридриха Мерца жесткого ответа на заявления Дональда Трампа

9 сентября 2026, 18:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Запланированный на 8 сентября телефонный разговор между канцлером Германии Фридрихом Мерцом и президентом США Дональдом Трампом не состоялся и был отложен на неопределенный срок. Несмотря на отсутствие официальных разъяснений по поводу причин срыва переговоров, спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус намекнул, что разногласия между лидерами носят более глубокий характер, чем обычная накладка в расписаниях. По информации авторитетного издания BILD, демарш Берлина может быть связан с публичной поддержкой Трампом ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), являющейся главным политическим оппонентом действующего канцлера.

Дипломатический скандал: Мерц отказался контактировать с Трампом

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Фото из открытых источников

"Скандируя патриотические лозунги, Трамп приветствовал успех АдГ в своей сети Truth Social, — отмечают журналисты, напоминая содержание скандального сообщения. — "Вау, у популистской партии в Германии была действительно большая ночь", — написал Трамп, добавив аббревиатуру "MGGA!!!" в значении "Сделаем Германию великой снова"".

Немецкая правительственная пресс-служба избежала прямых обвинений в адрес Белого дома, однако четко напомнила о красных линиях, которые американская сторона решила проигнорировать во время избирательной гонки в ФРГ.

"Связен ли перенос разговора с постом Трампа, Корнелиус не захотел комментировать, — сообщают в Берлине. — Он лишь сослался на позицию, которую Мерц уже неоднократно ясно высказывал ранее: канцлер в "абстрактной форме" неоднократно указывал, что "вмешательства или комментарии по поводу внутриполитической ситуации в Германии, особенно в связи с выборами", для него "неприемлемы"".

Ситуацию внутри Германии дополнительно подогревает политическое давление со стороны социал-демократов (СДПГ). Партнеры по коалиции требуют от правительства Мерца бескомпромиссного и жесткого отпора американскому лидеру за его попытки влиять на внутренние процессы европейского государства.

"Здесь нужно поговорить вчистую. Такое вмешательство недопустимо. Я думаю, мы [...] не можем с этим мириться", — эмоционально заявил управляющий фракции СДПГ в Бундестаге Дирк Визе.

Политик также привел зеркальный пример, чтобы продемонстрировать двойные стандарты в поведении Вашингтона: "Что было бы, если бы немецкое правительство отпраздновало победу демократа на выборах губернатора в США? Думаю, тогда Truth Social содрогался бы от реакции президента США".

Следует добавить, что первоочередной целью заранее согласованного звонка Мерца к Трампу должна была стать трагическая дата — 25-я годовщина террористических нападений 11 сентября 2001 года. Даже в условиях политического охлаждения, немецкая сторона отмечает непреклонность стратегического партнерства.

"Канцлеру важно, — резюмировал спикер Кабмина Штефан Корнелиус, — чтобы США и дальше могли рассчитывать на полную солидарность Германии и Европы".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что победа "АдГ" в Саксонии-Ангальт возмутила мировое сообщество, в частности партия получила поздравления от Маска, Орбана и Сальвини.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости